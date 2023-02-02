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Son dakika: Selçuk İnan, Galatasaray'a kafayı taktı! Okan Buruk'un şans vermediği Yusuf Demir, Kasımpaşa yolunda...

02.02.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'a karşı iki kez geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Rapid Wien takımından bonservisiyle alınan Yusuf Demir, yabancı sınırı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalmıştı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu için Kasımpaşa devreye girdi. Teknik direktör Selçuk İnan'ın bu transferi özellikle istediği kaydedildi.

Son dakika: Selçuk İnan, Galatasaray'a kafayı taktı! Okan Buruk'un şans vermediği Yusuf Demir, Kasımpaşa yolunda...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etmiş ve iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2'lik üstünlükle ayrılarak üst üste 11. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar, alınan sonucun ardından sevince boğuldu. Transfer için ise flaş gelişmeler yaşandı.

Galatasaray, sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmiş ve birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Transfer edilen oyuncular arasında Rapid Wien'den 6 milyon euro ödenerek imza attırılan Yusuf Demir de yer alıyordu.

FORMADAN UZAK KALDI

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Geldiği günden bu yana yabancı sınırı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan Demir için Galatasaray'da karar verildi.

TAKIMDAN AYRILMASINA ONAY ÇIKTI

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Okan Buruk'un kadroda tercih etmediği futbolcunun kiralık olarak takımdan gönderilmesine onay çıktı.

KASIMPAŞA DEVREYE GİRDİ

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Bu gelişme sonrasında daha önce Galatasaray'dan Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'i isteyen ancak transferi gerçekleştiremeyen Kasımpaşa'nın Yusuf Demir için devreye girdiği öğrenildi.

İMZA HER AN GELEBİLİR

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Teknik direktör Selçuk İnan'ın çok istediği belirtilen 19 yaşındaki futbolcu için görüşmelerde sona gelindiği ve Yusuf Demir'in ikna olması halinde imzaların atılacağı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Yusuf Demir, gol ya da asist katkısı veremedi.

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