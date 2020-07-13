SON DAKİKA | Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı

Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya ve Kayseri Erciyesspor'un eski orta saha oyuncusu George Mandjeck ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Sparta Prag'tan yapılan açıklama şöyle:
"Sezonun sona ermesinin ardından Semih Kaya ve George Mandjeck, Sparta'dan ayrılıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sonuna gelindiği için bonservisleri ellerinde olacak. Semih ve Georges'a kariyerlerinin kalanında başarılar diliyoruz."
Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2017 yazında 2 milyon euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer oldu. Milli stoper, 2018/19 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giydi.
Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.
Tolgay ve Falette sakatlandı
CAS'tan Trabzonspor'a umut ışığı
UEFA'dan Manchester City açıklaması
Efsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybetti
Sivasspor hasreti bitirdi
Kutlamalar Körfez'i aydınlattı
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif
Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu!
Fatih Terim'den olay Falcao açıklaması!
Merih Demiral müjdesi
Trabzonspor'da Kovid-19 test sonuçları açıklandı
Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!
52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!
Arda Turan'a Almanya'dan talip var
Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası
Okuyucu Yorumları 0 yorum