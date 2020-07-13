SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. SON DAKİKA | Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı

SON DAKİKA | Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı

FUTBOL HABERLERİ  | 13.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sparta Prag, Semih Kaya'nın sözleşmesinin sona erdiğini ve bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilediklerini açıkladı.

SON DAKİKA | Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı

Sparta Prag, sözleşmesi sona eren Galatasaray'ın eski oyuncusu Semih Kaya ve Kayseri Erciyesspor'un eski orta saha oyuncusu George Mandjeck ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sparta Prag'tan yapılan açıklama şöyle:

"Sezonun sona ermesinin ardından Semih Kaya ve George Mandjeck, Sparta'dan ayrılıyor. Her iki oyuncunun da sözleşmelerinin sonuna gelindiği için bonservisleri ellerinde olacak. Semih ve Georges'a kariyerlerinin kalanında başarılar diliyoruz."

2.5 SEZONDA 33 MAÇ!

Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2017 yazında 2 milyon euro bonservis karşılığı Sparta Prag'a transfer oldu. Milli stoper, 2018/19 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak Galatasaray forması giydi.

Semih Kaya, Sparta Prag ile geçen 2.5 sezonda 33 kez resmi maçta forma giydi ve 2 gol attı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Kutlamalar Körfez'i aydınlattıKutlamalar Körfez'i aydınlattı
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Efsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybetti

Efsane futbolcu Wim Suurbier hayatını kaybetti

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

Flaş! Ceza CAS'tan döndü

'F.Bahçe Kocaman'a dönecek'

'F.Bahçe Kocaman'a dönecek'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Salomon Kalou'nun yeni takımı belli oldu

Salomon Kalou'nun yeni takımı belli oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Burak Özçivit ile David Beckham aynı reklam filminde oynayacak

Burak Özçivit ile David Beckham aynı reklam filminde oynayacak

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Semih Kaya Sparta Prag'dan resmen ayrıldı

Yıldız futbolcu ile yollar resmen ayrıldı

TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları Körfez'i aydınlattı

Kutlamalar Körfez'i aydınlattı

Genel kurulda aday çıkmayınca Ofspor başkansız kaldı

52 yıllık Türk kulübü başkansız kaldı!

Ankara Demirspor, TFF'nin kararı sonrası ligden çekildi!

TFF'nin kararı sonrası ligden çekildiler!

Salomon Kalou, Botafogo'ya transfer oldu

Salomon Kalou'nun yeni takımı belli oldu

Rusya'da sahaya düşen yıldırım futbolcuya çarptığı anlar kamerada

Futbolcunun kafasına yıldırım düştü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.