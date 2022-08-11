Son dakika: "Sen daha gençsin..." Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı Yunus Akgün gerçeğini açıkladı!

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, geçtiğimiz sezonun başında Adana Demirspor'a kiralanmış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. A Milli Takım'a kadar yükselen ve burada da iyi bir oyun ortaya koyan Akgün, sarı - kırmızılı formayla da sezona yaptığı girişle beğeni toplamıştı.

'MURAT SANCAK ARABA ALDI' İDDİASI

Yunus Akgün'ün Adana Demirspor forması giydiği dönemden kalan 400 bin TL alacağı olduğu iddia edilmiş ve Murat Sancak'ı arayarak, "Başkanım benim şu kadar alacağım vardı, araba almayı düşünüyordum" dediği öne sürülmüştü. Başkan Sancak'ın ise genç yıldıza 1.2 milyon TL'lik araba aldığı ifade edilmişti.

BAŞKAN KENDİSİ AÇIKLADI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayın perde arkasını açıkladı.

"BEĞENDİĞİ BİR ARABA VARDI..."

Sancak Twitter'dan attığı tweet'te, "Bu işin aslı; Yunus'un bonuslardan hak ettiği 690 bin TL'ydi. Beğendiği araba Mercedes'ti, o da 1 milyon TL'ydi. Ben de ona dedim ki, 'Mercedes sana olmaz, sen daha gençsin.' BMW 320 beğendi, onun fiyatı 1.700'dü. Ben de ona 'Bonusların dışında sana hediyem olacak.' demiştim. Farkı ödedim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 34 maça çıkan Yunus Akgün, 8 gol, 11 asistlik bir performans sergilemişti.

