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Son dakika: Senegal, Enner Valencialı Ekvador'un umutlarını yıktı! Dünya Kupası'na veda ettiler...

29.11.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor! A Grubu'nun 3. maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Her iki takımın da bir üst tura yükselmek için sahaya çıktığı müsabaka büyük bir tempo ile oynandı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, Senegal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 1 puan alması halinde üst tura çıkacak olan Ekvador, aldığı yenilgi sonrası turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Son dakika: Senegal, Enner Valencialı Ekvador'un umutlarını yıktı! Dünya Kupası'na veda ettiler...
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
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Son dakika haberleri: FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu'nun son maçında Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldi. Her iki takımın da gruptan çıkmak için sahaya çıktığı karşılaşmada birçok pozisyon yaşandı. Katar'daki futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maçta kazanan taraf Senegal oldu.

Khalifa International Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Senegal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Afrika temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada Kalidou Koulibaly kaydetti. Ekvador'un tek sayısı ise 68. dakikada Moises Caicedo'dan geldi.

EKVADOR VEDA ETTİ

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Bu sonucun ardından Senegal, puanını 6'ya yükseltti ve A Grubunu 2. sırada bitirerek Dünya Kupası'nda bir üst tura çıktı. 1 puan alması halinde grubu 2. sırada bitirecek olan Ekvador, bu başarıyı gerçekleştiremedi ve 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.

SENEGAL, HOLLANDA İLE BİRLİKTE ÇIKTI

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A Grubu'nda liderlik koltuğunda 7 puanla Hollanda yer alırken, Senegal 6 puanla 2. sırada yer alarak bir üst tura çıkan takımlar oldular. 4 puanlı Ekvador ve puansız Katar ise Dünya Kupası'na erken veda ettiler.

ENNER VALENCIA BU KEZ ATAMADI

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Ekvador Milli Takımı'nın kaptanı Fenerbahçeli Enner Valencia, Dünya Kupası'nda oynadığı Katar ve Hollanda maçlarında toplamda 3 kez ağları sarsmıştı. Senegal'e karşı 90 dakika boyunca sahada kalan yıldız futbolcu, bu kez gol sevinci yaşayamadı.

İLK YARI BİTERKEN PENALTIDAN GOL GELDİ

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Karşılaşmanın 44. dakikasında gelişen Senegal atağında ceza sahası içine giren Ismaila Sarr, Hincapie tarafından düşürüldü ve hakem Turpin, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sarr, köşeye çok sert bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

EKVADOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI

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Ekvador, mücadelenin 68. dakikasında bir korner kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken top, arka direkteki Moises Caicedo'nun önüne düştü. Caicedo tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

SENEGAL'İ ÜST TURA TAŞIDI: KOULIBALY!

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Ekvador'un golünden hemen 2 dakika sonra Senegal, rakip yarı sahada bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top, Ekvador savunmasından sekti ve Senegal kaptanı Kalidou Koulibaly'nin önüne düştü. Tecrübeli futbolcu sert bir şut çekerek kaleciyi avladı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Senegal, sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

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