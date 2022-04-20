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Son dakika: Şenol Güneş geri dönüyor! Yeni durağı...

20.04.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Daha önce Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmış olan Şenol Güneş, son olarak A Milli Futbol Takımımızın başında görev yapıyordu. Dünya Kupası Elemeleri'nde gelen başarısız sonuçlar sonrasında görevden ayrılan Güneş'e Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklifler geldiği ortaya çıktı...

Son dakika: Şenol Güneş geri dönüyor! Yeni durağı...

A Milli Takımımızın başında EURO 2020'ye katılma başarısı gösteren ancak 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle görevden ayrılan Şenol Güneş için gündeme flaş bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

şenol güneş

Yeni sezonda mutlaka bir takımın başına geçmeyi planlayan deneyimli teknik adam, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası ve Valerien Ismael göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Şenol Güneş'in Fransız teknik adam öncesi Beşiktaş'la el sıkıştığı ileri sürülmüş, ancak hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hem de 69 yaşındaki teknik adam söz konusu haberleri yalanlamıştı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN 3 TEKLİF

şenol güneş

7 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli hoca ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. 69 yaşındaki tecrübeli teknik adam yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir. 14 takımın yer aldığı Birleşik Arap Emirlikleri ligindeki 3 takımdan şubat ayı sonunda teklif almıştı.

TEKLİFLERİ BEKLETİYOR

şenol güneş

Şenol Güneş'in menajerler aracılığıyla aldığı 3 teklife aradan 2 ay geçmesine rağmen hala cevap vermemesi dikkat çekti. Şenol Güneş'in yeni sezon için aldığı bu teklifleri beklettiği ve gelecek olası diğer tekliflerle birlikte düşünüp son kararını vereceği öğrenildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLDU

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Son olarak 18 Mart 2019 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Şenol Güneş'in teknik direktörlük kariyerinde 6 kupası bulunuyor. Beşiktaş ile 2 Süper Lig kupası kazanan Şenol Güneş, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.

TEK YURT DIŞI MACERASI FC SEOUL

Şenol Güneş 2007-09 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.


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