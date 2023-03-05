Son dakika: Şenol Güneş, maç öncesinde yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 'Onu takımda tutmak istemiyoruz!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Güneş, yıldız futbolcu Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılacağını resmen duyurdu.

İşte Güneş'in sözleri;

"BİZDE KALMASI GÖRÜNMÜYOR"

"N'Koudou'nun sezon sonunda ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Onun transfer anlaşmalarında farklılıklar var. Bizde kalması zaten görünmüyor. Adana Demirspor için iyi bir oyuncu."

"SENEYE DE DÜŞÜNMÜYORUZ"

"N'Koudou'dan beklediğimiz randımanı alamadık. Gitmesine izin verdik ama son aşamayı bilmiyorum. Hala olabilir, olmayabilir. Konuşuluyor. Anlaşma olmazsa kalan 11 maçta oynaması zor görünüyor. Seneye de düşünmüyoruz."

"TUTMANIN MANASI YOK"

"N'Koudou'nun katkı yapmasını beklemiyoruz, bu yüzden tutmanın manası yok. Şu an bulunduğu durum rahat gelebilir ama sezon sonu bu şartları da bulamayabilir."

