Son dakika: Şenol Güneş, maç sonu flaş röportajda muhabirin yüzüne söyledi: 'Size güvenmiyorum!' Güntekin Onay'dan cevap gecikmedi: 'Şenol Hoca ile kimin, ne derdi olabilir?'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa büyük bir tepki gösterdi.

Tecrübeli çalıştırıcının sözleri şu şekilde;

"YAYINCI KURULUŞA GÜVENMİYORUM"

"Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum. Maçları seyrediyoruz. O yayıncı kuruluş, bizim maçta görüntü olarak atılan golü oradan göstermeyip, dün itibarıyla bir başka maçta gösteriyorsa konuşacak bir şey yok. Teknolojinin, yapay zekanın, hatta uzay zekanın nasıl olacağını konuşmak doğru değil. Bunları söyleyeyim size. Camiayı da çok güzel işliyorsunuz. Maşallahınız var. Bir rekabet sağlamaya çalışıyorsunuz. Bizim sıkıntılarımız var ama bu kadar üstümüze gelmenin manası yok."

"BAŞKA ŞEYLER KONUŞUYORSUNUZ"

"İyi oyun istiyorsanız eleştiri yaparsınız evet ama Afrika maçları var falan yok. Maç oynadı, bugün bitti. Afrika maçları devre arasında, bitti. Takım kaybettiği zaman kim gidecek, kim gelecek diyorsunuz. Maç kazanınca başka şeyler konuşuyorsunuz. Şunu da söyleyeyim, gördüğüm en güzel saha Türkiye'de. Kaygan olmasına rağmen mükemmel saha var."

"YAYINCI ANLAYIŞINI TARAFLI KULLANMAYIN"

"Takım olarak daha iyi oynadık, rakibe göre daha üstün oynadık. Temennilerinizi, isteklerinizi de biliyorum. Ama şunu yapmayın; elinizdeki yayıncı anlayışını bir taraflı kullanmayın. Bir maçta eğer gol, gol iken iptal ediliyorsa.... Sezon başında TFF başkanına da söyledim. İnsanlar içinde bulunduğu kuruma güvenmek ister. Ben güvenmiyorum. Açık açık söylüyorum. O kadar yanlış ki... Biz şunu söyleyemeyiz, maalesef bazı şeyleri söylemek zorundayım. Seyahatlar, programlar... 3 günde 1 maç oynarken bir de gidip geliyoruz. Talebimizi de yapmadılar. Uyku düzeni, antrenman falan hiçbirini yapamıyoruz."

"NİYETLERİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

"Milli aradan beri her gün yenileme idmanı yapabiliyoruz sadece. Kaybettiğimiz iki maçın travması da var üzerimizde, o da doğru. Bizim bundan nemalanmak isteyenlere izin vermeyelim. Maçın başında yönetim istifa, oyuncuya falan... Bunların hepsi her gün konuşulacak şeyler değil. Takım üzerinde olumsuz etkisi var. Yayıncı kuruluşun tarafsız olmasını bekliyorum ama asla beklemiyorum. Durumu sabit olarak görüyorum. Resmi olarak aynı pozisyonda çizgiyi istediği zaman kullanıyor, istediği zaman kullanmıyor. Konuşacak bir şey kalmadı. Bu artık belgesiyle. Diğerleri yorumlardır. Yorumları, niyetleri hepimiz biliyoruz."

ONAY'DAN SERT CEVAP

Şenol Güneş'in bu ifadelerinin ardından beIN Sports moderatörü Güntekin Onay'dan ise sert bir yanıt geldi.

İşte Onay'ın Güneş'e cevabı;

"BU SÖZLER ENTERESAN"

"Şenol Hoca'nın açıklamalarına şaşırdık. Biraz gergin. Doğal. Takımı 8 puan gerisinde. Trabzon'da 3 gol yedi, Adana'da 4 gol yedi, Brugge'de farktan kurtuldu. Deplasmanlarda istediği gibi oynayamıyordu. 8 puanın getirdiği baskı önemli. 'Yayıncı kuruluşa güvenmiyorum' sözleri enteresan!"

"BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYONLUĞU RÜYASINDA GÖRÜRDÜ"

"Şenol Hoca'nın şampiyonluğunda burası yine yayıncı kuruluştu. Yayıncı kuruluş manipülasyon yapıyorsa, bir rekabet yaratmak istiyorsa Başakşehir şampiyonluğu rüyasında görürdü. Onu açık konuşalım. Trabzonspor'un reytingi, kabul edelim ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a göre daha az. Trabzonspor da şampiyon olamazdı. Sergen Hoca, Beşiktaş'ın başındayken kim yayınlıyordu maçları, beIN Sports yayınlıyordu. Kim ne yapabilir?"

"TEKNİK ADAM ELEŞTİRİLİR"

"Beşiktaş kötü futbol oynuyorsa, geçen yılki futbolundan geri gidiyorsa hemen hemen aynı kadroyla, yeni transferlerden bir türlü verim alınamıyorsa, hiçbir oyuncuda ilerleme yoksa Aboubakar'ın seviyesini koruması dışında; açıkçası teknik adam eleştirilir."

"ESKİ KADROLARI ACAYİPTİ"

"Şenol Güneş'in geçmişte Beşiktaş ile şampiyonlukları, başarıları var. Beşiktaş'ın o kadrosu da müthiş bir kadroydu hatırlatalım. Babeller, Sosalar, Gomezler, Taliscalar, Quaresmalar, Medeller, Negredolar, Pepeler, Adrianolar falan acayip de bir kadroydu. Onu da hatırlatalım yalnız. Orada bir başarı var ama çok da pahalı bir kadroydu. Onu da ifade etmekte fayda var."

"İYİ FUTBOL OYNAMIYOR OLMASININ HERHALDE KURUMUMUZLA ALAKASI YOKTUR"

"Şenol Hoca ile kimin ne derdi olabilir? Ben 32 senedir bu işi yapıyorum, kimseyle polemiğe girmedim. Kimseye saygısızlık yapmadım. Röportajı yapan arkadaşımız Gürler, son derece efendi ve tertemiz bir çocuk. Feyyaz Uçar, lakabı Kibar Feyyaz'dır. Kimsenin kalbini hayatında kırmamıştır. Şenol Hoca'nın gerginliği, takımının 8 puan geride olması, iyi futbol oynamıyor olması herhalde bizle bir alakası, kurumumuzla alakası yoktur."

"GOLÜ BİZ Mİ İPTAL ETTİK!"

"Şenol Güneş, Beşiktaş - Pendikspor maçındaki pozisyonu söylüyor. Yahu kardeşim golü biz mi iptal ettik! VAR odasındaki hakemler mi devreye girmedi, hakemler mi vermedi. Federasyonun sorumluluğunda değil mi? Dünkü maçtaki pozisyonu söylüyor. Golü biz mi verdik! Çizgiyi geçti top, adil bir karar verildi açıkçası. Sahada maçı hakem yönetiyor. İngiltere'de olanlar sonrasında Liverpool ne yapsın o skandaldan sonra?"

"İŞLERİ KÖTÜ GİDEN, YAYINCIYA SUÇ ATIYOR"

"beIN Sports'un yayınladığı maçta 20 tane kamera görüntüsü var. Tüm kameraların ayrı ayrı görüntüleri Riva'ya gidiyor. Yönetmen seçti, verdi, yakaladı, yakalayamadı gibi şeylerin bir önemi yok. Oradaki operatör ve VAR hakemleri inceleniyor. Biz daha önce Erol Bulut zamanı hiç unutmuyorum. Fenerbahçe de yayıncı kuruluş falan 'beFair' sloganıyla çıkıyordu. Galatasaray da beIN Sports ile problem yaşadı, 'maksatlı yapılıyor' falan dendi. Yok burada Hande Hanım varmış, rejiyi manipüle ediyormuş filan. İşleri kötü giden ya yayıncıya ya federasyona suç atıyor maalesef. Böyle bir gerçek var maalesef."

