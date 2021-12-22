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  4. Son dakika: Seren Serengil’in eski doktorundan zehir zemberek açıklama! "Yalan söylüyor"

Son dakika: Seren Serengil’in eski doktorundan zehir zemberek açıklama! "Yalan söylüyor"

22.12.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesi: Bir yılı aşkın süredir yaptırdığı zayıflama ameliyatları yüzünden 'Dumping Sendromu'na yakalanan ve 43.5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, riskli bir ameliyata geçirdi. Seren Serengil, geçirdiği riskli ameliyat sonrası eski doktoru Ersin Aksu’yu suçlayan ifadelerde bulundu. Op. Dr. Ersin Aksu’nun Avukatı bir açıklama yaparak Seren Serengil hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Son dakika: Seren Serengil’in eski doktorundan zehir zemberek açıklama! "Yalan söylüyor"

Eski şarkıcı ve Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, uzun süredir zayıflamak uğruna yaptırdığı operasyonlarla gündemden düşmüyor. Peş peşe geçirdiği operasyonlar sonrası “Dumping Sendromu”na yakalanan Seren Serengil, eski doktoru Ersin Aksu’yu suçlayan açıklamalarda bulunmuştu.

“ALT MİDE YOK”

Ameliyatı sonrası sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Seren Serengil, yanlış bir operasyonun kurbanı olduğunu ve yaşananların bir sağlık skandalı olduğunu dile getirdi.

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"SEREN SERENGİL YALAN SÖYLÜYOR"

Seren Serengil’in suçladığı eski doktoru Ersin Aksu, avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; Seren Serengil’in yalan söylediği yer alırken, sunucunun ameliyat sonrası süreçte gerekli işlemleri yapmadığı yer alıyor. Seren Serengil’in doktordan para istediği iddia edilirken, istediği paranın verilmediği takdirde “elinden geleni yapacağını” söylemesi de açıklamada yer alıyor. Söylemezsem Olmaz sunucusuyla ilgili ses kayıtlarının savcılığa teslim edildiği belirtilirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı duyuruldu.

Ekran Alıntısı

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Seren Serengil
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