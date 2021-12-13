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  4. Son dakika: Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası Müge Anlı'dan ilk açıklama! "Soruşturma..."

Son dakika: Serkan Kıyak'ın intiharı sonrası Müge Anlı'dan ilk açıklama! "Soruşturma..."

13.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programına eşi pideciye kaçtığı için çıkan Serkan Kıyak'ın intihar haberi herkesi üzdü. Canlı yayında Kıyak'ın ölümü hakkında konuşan Müge Anlı pideciye kaçan eşin söylediklerini aktarınca herkes şoke oldu. İşte Müge Anlı'nın açıklamaları...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan ve eşi pideciye kaçtığı için yardım isteyen Serkan Kıyak'ın intihar ettiği haberi herkesi şoke etmişti. Müge Anlı canlı yayında Serkan Kıyak ile ilgili duygularını paylaştı.

Müge Anlı açıklamasında "Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberler de evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor" dedi.

ZAHİDE YETİŞ'E GİDECEKLERMİŞ

Anlı açıklamasının devamında ise "Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla bugün Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'Seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi."

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EŞİ ÖLÜMÜNDEN SONRA BAKIN NE DEMİŞ

Müge Anlı eşinin ölümünden sonra aileyi arayarak söyledi sözleri de canlı yayında açıkladı. Anlı açıklamasında "Serkan çok iyi kalpli bir çocuk ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin" dedi.

Son dakika: Müge Anlı'nın programında eşinin pideciye kaçtığını öğrenince sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar ederek canına kıydı...Son dakika: Müge Anlı'nın programında eşinin pideciye kaçtığını öğrenince sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar ederek canına kıydı...

Serkan Kıyak'ın pideciye kaçan eşinin bu sözleri herkesi şoke etti.

Abisinin ölümüyle yıkılan kardeş Ayşe Şenol ise "Çok üzgünüz, abim en sonra 'çocuğum için yaşayacağım' dedi. Çocuğu dün onun ninnisiyle uyudu. Zehra'ya çocuğu vermeyeceğiz. Velayet konusunda bize yardımcı olur musunuz?" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Okuyucu Yorumları 41 yorum
Kadınlar çok sapıttı özgürlük istediler geldimizde duruma bak!? Arkadaş kadın fazla özgür olamaz bu kadar net.
@rolanddecg_2021 ne alakası var. Kelepçe ile mi tutacaksınız?bırakıp giden erkekler için de aynı şeyleri söyleyecek misiniz, erkektir yapar mı diyeceksiniz. Kadının yaptığını savunmuyorum, genellemeye kızıyorum. İkisinin de psikolojisi iyi değil ve destek almaları gerekiyordu. problem özgürlük problemi değil
Burada bahsi geçen kadın o fotoğraftaki pembeli olan farkında mısın? Yani özgürlük değil tam tersi özgürlüğü kısıtlanmış insanlar bir yerden sonra patlar. Üstelik bak bu gerçek olayda üstleri çıplak deri pantalonlu tipler de geçmiyor. Ama sonuç ortada!
@rolanddecg_2021 net olan ne özgürlüğün kadının kaçıp gitmesimi sanıyorsun özgürlüğün ne oldugunu hiç olmazsa sözlükden okusaydın davranış bozuklugunu özürlükle karıştırma
Ahiretini de mahvettin, değer miydi? Gitmek istedi mi bırak gitsin cehenneme kadar yaaaa…
MüGe Anlı Yazık Oldu Bu adama Program Kaldirilmali

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