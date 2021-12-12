Müge Anlı'nın programında eşinin pideciye kaçtığını öğrenen Serkan Kıyak intihar etti

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Serkan Kıyak, günlerdir haber alamadığı eşi için yardım istemişti. Kıyak, canlı yayında gelen telefon sonrasında ise sinir krizi geçirmişti.

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenince kendini yerlere atan Serkan Kıyak intihar etti

'YAŞAYAMAM BEN' DEMİŞTİ

Pideciye kaçan eşinin kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan Kıyak, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim. 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin. Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben. Şikayetçiyim" demişti.

YAŞAMINA SON VERDİ

Yerel yayın yapan Usakgundem.com'un haberine göre 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokağındaki evinde kendini asarak intihar etti.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak'ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

Yayındaki sinir krizinin ardından son olarak tekrar Müge Anlı ile Tatlı Sert'e tekrar çıkan Serkan Kıyak, eşinden ayrılmaya karar verdiğini söylemişti. Mutfağa girip börek yapan Kıyak, yaptığı böreği Müge Anlı'ya ikram etmiş ve yeni bir başlangıç yapacağını belirtmişti.

