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Son dakika: Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için mahkemeden karar!

03.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, sezon başında Avusturya'nın Salzburg takımından Mergim Berisha'yı kadrosuna katmıştı. Santrfor oyuncusu, bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarının beklentisinin altında kaldı. Sarı - lacivertli hücum oyuncusunun geçtiğimiz günlerde sevgilisi Vesa Vllasaliu ile ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrılığın arkasında yatan sebebin darp olduğu iddia edilmişti. Mahkeme, Berisha için kararını açıkladı.

Son dakika: Sevgilisini darbettiği iddia edilen Mergim Berisha için mahkemeden karar!
Mergim Berisha

Mergim Berisha

KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 11 maçın 10'undan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin çıkışı dikkat çekerken, sarı - lacivertlilerin santrfor oyuncusu Mergim Berisha için gündeme flaş bir haber geldi. Mahkeme, sevgilisini darbettiği iddia edilen Berisha için kararını verdi.

KARARA UYMAZSA HAPİS

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Ümraniye'de birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darbettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, karara uymadığı takdirde Berisha'nın 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağını da kararında vurguladı.

GELECEK AY EVLENMEYİ PLANLIYORLARDI

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Vesa Vllasaliu, avukatı aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha'dan şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Vllasaliu ile Berisha'nın 2021 yılının eylül ayından beri beraber yaşadıkları ve normal şartlar altında gelecek ay evlenmeyi planladıkları belirtildi.

"VLLASALİU'YU SİTEYE ALMAYIN" ŞEKLİNDE TALİMAT VERMİŞ

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Suç duyurusu dilekçesinde Berisha'nın, Vllasaliu'ya şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarına el koyduğu ve eşyalarını almasına müsaade dahi etmediği dilekçede ifade edildi. Dilekçede Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine; "Vllasaliu'yu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.
Dilekçede, "Müvekkilin yegane gayesi faturaları dahi kendisine ait olan özel eşyalarını alıp karşı tarafla olan tüm ilişkisini sonlandırmaktır. Ancak müvekkilin şikayet edilen tarafından tekrar fiziki şiddete maruz kalma olasılığı kuvvetle muhtemeldir. Bunun yanında kendisi, vekil edene farklı şekilde küfür ve hakaret içeren söylemler kullanmaktadır" şeklinde ifadeler kullandı. Dilekçede Berisha'nın Vllasali'yu tehdit ettiği de iddia edildi.

Berisha'nın Vllasaliu'ya ait eşyalarını vermeyerek "Yağma" suçunu da işlediği öne sürülen dilekçede Vllasaliu'nun Berisha'dan şikayetçi olduğu vurgulandı. Berisha hakkında soruşturma açılması ve uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

MAHKEME 2 AY SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARDI

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Anadolu 1. Aile Mahkemesi ise 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa' uyarınca Berisha'nın şiddet mağduru Vllasaliu'ya 2 ay süreyle şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nın bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına da mahkemece karar verildi.

KARARA UYMAZSA BERİSHA 30 GÜN HAPİS CEZASINA TABİ TUTULACAK

Berisha'nın Vllasaliu'yu 2 ay süreyle iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar veren mahkeme, Berisha'nın söz konusu kararların gereklerine uymadığının tespit edilmesi takdirde 3 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacağına da karar verdi.

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