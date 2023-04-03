Son dakika: Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı! 'İstediği takım Fenerbahçe değil' dedi ve duyurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarların eleştirisini toplamıştı.

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA

Portekiz basınında çıkan haberlere göre tecrübeli teknik adam ile Fenerbahçe'nin yolları kısa süre içerisinde ayrılacak. Sarı - lacivertlilerde Jesus'un olası ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi için ciddi adaylar arasında yer alacağı iddia edilmişti.

SİNAN ENGİN AÇIKLADI

Spor yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'e Yalçın için flaş açıklamalarda bulundu.

"A MİLLİ TAKIM'I BEKLİYOR"

Engin, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için düşünmüyorum. Kendisi biraz fazla Beşiktaşlı. Bildiğim kadarıyla Sergen, A Milli Takım'ı bekliyor. Çoktandır bu beklentisi var, öyle anladım." ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Sergen Yalçın, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.



