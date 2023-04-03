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Son dakika: Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı! 'İstediği takım Fenerbahçe değil' dedi ve duyurdu...

03.04.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Derbide öne geçmesine ve rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılan sarı - lacivertlilerde taraftarlar, hedef tahtasına teknik direktör Jorge Jesus'u koymuştu. Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından Sergen Yalçın'ın ismi ortaya atılmıştı. Yorumcu Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

Son dakika: Sinan Engin, Sergen Yalçın'ın hayalini açıkladı! 'İstediği takım Fenerbahçe değil' dedi ve duyurdu...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında kozlarını paylaştı. Sarı - lacivertliler, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, taraftarların eleştirisini toplamıştı.

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA

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Portekiz basınında çıkan haberlere göre tecrübeli teknik adam ile Fenerbahçe'nin yolları kısa süre içerisinde ayrılacak. Sarı - lacivertlilerde Jesus'un olası ayrılığı sonrasında Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi için ciddi adaylar arasında yer alacağı iddia edilmişti.

SİNAN ENGİN AÇIKLADI

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Spor yorumcusu Sinan Engin, Radyo Gol'e Yalçın için flaş açıklamalarda bulundu.

"A MİLLİ TAKIM'I BEKLİYOR"

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Engin, "Sergen Yalçın'ı Fenerbahçe için düşünmüyorum. Kendisi biraz fazla Beşiktaşlı. Bildiğim kadarıyla Sergen, A Milli Takım'ı bekliyor. Çoktandır bu beklentisi var, öyle anladım." ifadelerini kullandı.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Sergen Yalçın, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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