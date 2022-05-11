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Son dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u eledi ve Türkiye Kupası'nda finale çıktı! Türkiye Kupası finali ne zaman?

11.05.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Turun ilk maçında Sivasspor, deplasmandan 2-1'lik üstünlükle dönmüştü. Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor'un rakibinin belli olacağı rövanş maçı, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. 90 dakikası Sivasspor lehine 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrası kırmızı - beyazlılar, adını finale yazdırdı. Peki Türkiye Kupası finali nerede, ne zaman, saat kaçta?

Son dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u eledi ve Türkiye Kupası'nda finale çıktı! Türkiye Kupası finali ne zaman?
Hakan Arslan

Hakan Arslan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final etabındaki tüm karşılaşmalar tamamlandı! Demir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele nefes kesti. İki takımın da varını yoğunu ortaya koyduğu müsabaka beraberlikle sonuçlandı ve tur atlayan taraf belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Alanyaspor'un golünü 79. dakikada Famara kaydetti. Ev sahibi Sivasspor'a turu getiren golü ise 88. dakikada Hakan Arslan attı.

SİVASSPOR FİNALDE!

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Bu sonucun ardından ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sivasspor toplamda 3-2'lik skorla Alanyaspor'u eleyerek adını finale yazdırdı ve Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.

KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor'un karşı karşıya geleceği maç, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

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