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Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçı TFF'ye taşınıyor! Başkan sinir küpüne döndü: 'Yeter artık, EYT'den emekli olsun!'

29.12.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor cephesi maç sonunda isyan ederken, başkan Mecnun Otyakmaz'dan flaş açıklamalar geldi. Otyakmaz'ın iptal edilen golleri ile ilgili yorumları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sivasspor Başkanı'nın EYT sözleri ise dikkat çekti.

Son dakika: Sivasspor - Galatasaray maçı TFF'ye taşınıyor! Başkan sinir küpüne döndü: 'Yeter artık, EYT'den emekli olsun!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'ı ağırladı. Tansiyonun yüksek olduğu karşılaşmada kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Müsabakanın 50. dakikasında Ulvestad ile ağları sarsan Sivasspor'un golü yaklaşık 5 dakikalık VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da bu pozisyonla ilgili maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"TFF'DEN AÇIKLAMA İSTEYECEĞİZ"

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Maçı TFF'ye taşıyacaklarını söyleyen kırmızı - beyazlı kulübün başkanı "TFF'den en üst düzeyde bu maçın açıklamasını isteyeceğiz!" dedi.

"BİRİ FAUL DİYOR, BİRİ OFSAYT"

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Golün neden iptal edildiğini bilmediklerini dile getiren Otyakmaz, "Bizim golümüz neden iptal edildi? Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. Türkiye'deki bütün futbolseverler, bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Uzun süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Maça damga vuran hakem kararları oldu." ifadelerini kullandı.

"YETER ARTIK, EYT'DEN EMEKLİ OLSUN"

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Özgüç Türkalp'e EYT önerisinde bulunan Mecnun Otyakmaz, "20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz." şeklinde konuştu.

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