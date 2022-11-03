Son dakika: Sivasspor tarih yazdı! Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi...

Son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nun 6. ve son haftasında Slavia Prag deplasmanına çıktı. Fortuna Arena'da oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz büyük bir başarıya ulaştı.

Sivasspor, 28. dakikada penaltıdan Max Gradel'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Slavia Prag ise 65. dakikada Goutas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 11'e yükseltti ve grup etabını lider olarak tamamladı. Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı. 8 puanda kalan Slavia Prag ise 8 puanla 3. sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.

Demir Grup Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa organizasyonunda son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

