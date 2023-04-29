SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Son dakika: Sivasspor'un eski yıldızı, 'A Milli Takım'ın yeni hocası olacak!' dedi ve o ismi açıkladı!

Son dakika: Sivasspor'un eski yıldızı, 'A Milli Takım'ın yeni hocası olacak!' dedi ve o ismi açıkladı!

29.04.2023 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, A Milli Takım için de flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar; ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmiş ancak ikinci karşılaşmada Hırvatistan'a 2-0 yenilmişti. A Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyun, kamuoyunda eleştiri toplamıştı ve teknik direktör Kuntz tepki çekmişti. Sivasspor'un eski yıldızı Arouna Kone, A Milli Takım'ın yeni hocasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika: Sivasspor'un eski yıldızı, 'A Milli Takım'ın yeni hocası olacak!' dedi ve o ismi açıkladı!

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda önce Ermenistan deplasmanına çıkmış ve rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. İkinci müsabakada ise Hırvatistan'ı ağırlayan Ay-Yıldızlılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmaların ardından kamuoyunda eleştiri toplamıştı.

2023-03-25T171336Z_1161982968_UP1EJ3P1BUMJQ_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-ARM-TUR-REPORT

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da 3 sezon boyunca forma giyen ve 1 Temmuz 2021'de Yiğidolar'dan ayrılan Arouna Kone'den flaş açıklamalar geldi.

RIZA ÇALIMBAY İDDİASI

thumbs_b_c_2c756a9f3c1ccdc5ca97235b7db11c56

Fildişi Sahiili golcü, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda Sivasspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ın A Milli Takım'ın teknik direktörü olacağını iddia etti.

İşte 39 yaşındaki golcünün sözleri;

"DUYDUĞUMA GÖRE MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK"

thumbs_b_c_fbd42bacfa5efce7cf22d4e7451bb88a

"Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi. Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var. Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil."

SERGEN YALÇIN, FATİH TERİM VE AYKUT KOCAMAN İDDİA EDİLMİŞTİ

sergen-yalcin-fatih-terim-iha-1575469

Öte yandan A Milli Takım'da yolların ayrılacağı öne sürülen Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın isimleri iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılmaz'dan Kuntz için olay sözler!Yılmaz'dan Kuntz için olay sözler!
Dünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenekDünya onu konuşuyor! Bu nasıl bir yetenek
Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!Bu kaos yıllarca unutulmaz! Real Madrid - Partizan maçında herkes birbirine girdi, salon karıştı!
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay Sivasspor Türkiye Arouna Koné Stefan Kuntz son dakika haberler a milli takım son dakika haberleri Süper Lig dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı korkutan deprem! Naci Görür'den açıklama: 'Dün bu yöreyi uyarmıştık'

Ahmet Çakar'dan olay ifadeler!

Ahmet Çakar'dan olay ifadeler!

TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!

TFF 1. Lig'in maç bileti, Şampiyonlar Ligi finalinin biletinden daha pahalı!

F.Bahçe geri döndü, avantajı kaptı!

F.Bahçe geri döndü, avantajı kaptı!

Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı!

Beşiktaş'ın yıldızı Amir Hadziahmetovic kaza yaptı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.