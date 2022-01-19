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Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

19.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'a taraftarlardan tepki yağıyor...Ayrıldığından beri ilk kez yayıncı kuruluştan Güntekin Onay'a konuşan Sergen Yalçın, Önder Karaveli'nin başarılı performansının üstüne, "Önder hocayı getiren benim, altyapıyı da ben kurdum. Ekip de bana ait. Bütün projeyi ben yaptım." dedi. Beşiktaş taraftarı Önder Karaveli'nin başarısına gölge düşürülmesine ağır tepki gösterdi. İşte detaylar...

Son dakika: Sosyal medya karıştı! Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a olay tepki

Son dakika: Siyah-Beyazlı ekipten ayrıldığı günden beri kimseye konuşmayan Sergen Yalçın suskunluğunu bozdu. Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü ve durumu hakkında konuşan Sergen Yalçın'a Beşiktaşlı taraftarlar büyük tepki gösteriyor. Önder Karaveli'nin sistemini kendisinin kurduğunu söyleyen Yalçın'a tepki gösteren taraftarlar arasında da tartışma çıktı. Bazıları tecrübeli hocayı eleştirirken, bazıları da Sergen Yalçın'ı savunmaya çalıştı. Sosyal medyanın karıştı bu olay gündeme damga vurdu. İşte Sergen Yalçın'ın Güntekin Onay'a yaptığı açıklamalar...

"ÖNDER HOCAYI GETİREN BENİM"

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Sergen Yalçın, "Bütün bu genç oyuncu yapılanmasını, altyapı, özkaynak nasıl adlandırırsanız artık, ben yaptım. Önder hocayı getiren de benim. Altyapı organizasyonunu ve tüm ekibi kuran benim. Üçüncü sahayı takıma veren benim. Takımı Ümraniye’ye getirip tesisleri açan, bütün bu planlamayı yapan benim." ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ BENİM AÇIMDAN YARIDA KALDI"

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Yalçın, "Önce Rıdvan ve Ersin’i kazandık. Planlama aslında gelecek yıla yönelikti. Serdar, Emirhan ve diğer gençler için planlama gelecek yıllar içindi. Genç oyuncuyu kazanmak yavaş yavaş oluyor, bir anda sahaya süremiyorsunuz. Bu bir projeydi ama ne yazık ki benim açımdan yarıda kaldı." açıklamasını yaptı ve bazı taraftarların yoğun tepkisin aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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