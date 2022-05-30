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  4. Son dakika: Sosyal medya yıkıldı! Türk kulüpleri UEFA'dan men cezası alacak iddiasına jet hızıyla yanıt

Son dakika: Sosyal medya yıkıldı! Türk kulüpleri UEFA'dan men cezası alacak iddiasına jet hızıyla yanıt

30.05.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sosyal medyada ortaya atılan Türk kulüplerinin men cezası alacağı yönündeki iddialara son nokta koyuldu. TFF Başkanı Servet Yardımcı, "Finansal Fair Play Komitesi Başkanı'yla daha önce FIFA ve UEFA'da beraber çalıştık. Bu kulüpler açısından daha rahat bir sunum imkanı verdi. Zaman zaman UEFA'dan men cezası geleceği iddia ediliyor. Kesinlikle böyle bir durum yok." dedi.

Son dakika: Sosyal medya yıkıldı! Türk kulüpleri UEFA'dan men cezası alacak iddiasına jet hızıyla yanıt

Son dakika haberleri... Son günlerde sosyal medyada Türk kulüplerin UEFA'dan men cezası alacağına yönelik iddiaların ortaya atılmasının ardından TFF Başkanı Servet Yardımcı sessiz kalamadı ve açıklama yaptı.

"ZAMAN ZAMAN UEFA'DAN MEN CEZASI GELECEĞİ İDDİA EDİLİYOR"

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"Görüşmelere bizzat katılarak federasyon olarak kulüplere inandığımızı ve arkalarında olduğumuzu gösterdik. FFP Komitesi başkanıyla UEFA ve FIFA'da önceden beraber çalıştık. Kulüpler açısından bu daha rahat sunum yapma imkanı sundu. Zaman zaman UEFA'dan men cezası geleceği iddia ediliyor. Böyle bir durum yok. UEFA Türk kulüplerinin kendi turnuvalarında oynamasını her zaman ister ve destekler."

"BU SÜRECİ ANCAK ORTAK AKILLA HAREKET EDERSEK ATLATABİLİRİZ"

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"Dünyanın yaşadığı pandemi, küresel futbol ekonomisini çok olumsuz şekilde etkiledi. Önümüzdeki süreç de futbol ekonomisi için kolay olmayacak. UEFA - TFF - Kulüpler ekseninde gelir artırıcı çalışmalar yapılacak. En azından pandemi öncesindeki gelirler yakalanırsa; bu bile rahat nefes almaya yardımcı olacak. Bu süreci ancak ortak akılla hareket edersek atlatabiliriz. Futbol ailesi olarak gerilimi düşürüp asıl problemlere odaklanmalıyız. Tecrübemiz bu süreci atlatmamıza yardımcı olacak."

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