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Son dakika: Sosyal medyadan paylaşım geldi! Fenerbahçe'yle de anılan Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı mı? İşte son durum...

21.06.2023 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan teknik direktör Sergen Yalçın için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe'yle de anılan tecrübeli teknik adam, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile görüşüyordu. Başkent ekibiyle görüşmek için ülkeye giden Yalçın, Türkiye'ye geri döndü. Deneyimli teknik adamın yardımcısı Murat Şahin ise bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve 1 şampiyonluk ile 1 Türkiye Kupası kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı, bir süredir gündemde yer alıyordu. Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer aldığı iddia edilen deneyimli çalıştırıcı Neftçi Bakü ile görüşmüştü.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

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Teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıklayan Azerbaycan ekibi, Sergen Yalçın'ı ülkeye davet etmişti. Şartlar üzerine yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın, Türkiye'ye geri döndü.

MURAT ŞAHİN'DEN PAYLAŞIM

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Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Şahin'in paylaşımında, "Neftçi Bakü Kulübü ve SOCAR Firması Başkanı Rövşen Necef'E bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın Neftçi Bakü'den düşünmek için süre istediği öne sürüldü.


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