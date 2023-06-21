Son dakika: Sosyal medyadan paylaşım geldi! Fenerbahçe'yle de anılan Sergen Yalçın, Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı mı? İşte son durum...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ta görev yapan ve 1 şampiyonluk ile 1 Türkiye Kupası kazanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı, bir süredir gündemde yer alıyordu. Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında yer aldığı iddia edilen deneyimli çalıştırıcı Neftçi Bakü ile görüşmüştü.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıklayan Azerbaycan ekibi, Sergen Yalçın'ı ülkeye davet etmişti. Şartlar üzerine yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın, Türkiye'ye geri döndü.

MURAT ŞAHİN'DEN PAYLAŞIM

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, Instagram'dan bir paylaşımda bulundu. Şahin'in paylaşımında, "Neftçi Bakü Kulübü ve SOCAR Firması Başkanı Rövşen Necef'E bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sergen Yalçın'ın Neftçi Bakü'den düşünmek için süre istediği öne sürüldü.



