Son dakika spor haberi: 2022 Kadınlar Copa America'da seksi şampiyonluk sevinci! Soyunma odasında twerk yaptılar

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen 2022 Kadınlar Copa America finalinde, Brezilya ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Kolombiya'nın Bucaramanga kentindeki Alfonso Lopez Stadı'nda oynanan mücadelede Brezilya, 39. dakikada penaltıdan Debinha'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

TARİHE GEÇTİ!

Üst üste 4. kez kupaya uzanan Brezilya, toplamda ise 8. şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya'yı çalıştıran Pia Sundhage ise bu organizasyondan zaferle ayrılan ilk kadın teknik direktör oldu. Şampiyon Brezilya, 1,5 milyon dolar, ikinci Kolombiya ise 500 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI CANLI YAYIN!

Kupa töreninin ardından soyunma odasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan, Kadınlar Serie A ekibi Inter'de forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Kathellen Sousa, Barcelona forması giyen 19 yaşındaki takım arkadaşı Giovana Queiroz ile taraftarlarla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı.

TWERK YAPTILAR!

Yüzlerce izleyenin katıldığı canlı yayında oldukça eğlenen ikili, yaptıkları 'twerk' dansıyla da gündem oldular. Birçok taraftar da yorumlarıyla şampiyon takımlarına sevgilerini dile getirdi.



