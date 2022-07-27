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Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan gece yarısı bombası! "Galatasaray'a yük olduğumu düşünüyorum" dedi ve...

27.07.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamayan ve futbol kariyerini noktayalacağı yönünde iddialar ortaya atılan tecrübeli futbolcu Arda Turan, katıldığı bir sohbet odasında kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Hayatımın her anıda Galatasaraylıyım" diyen Turan, "Bazen Galatasaray'a yük olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan gece yarısı bombası! "Galatasaray'a yük olduğumu düşünüyorum" dedi ve...

Galatasaray altyapısından yetişerek büyük başarılara imza atan, kariyeri İspanyol devleri Atletico Madrid, Barcelona'ya kadar uzanan Arda Turan, Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu.

"BARCELONA'YI ELEYEBİLİRDİK"

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35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, gece yarısı katıldığı bir sohbet odasında kariyerine ve gelecek planlarına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Turan yaptığı konuşmada, Avrupa Ligi son 16 Turu mücadelesinde Barcelona ile eşleşen Galatasaray'ın Katalan ekibini eleyebileceğini söylerken “Barcelona'yı eleyebilirdik. Kaliteli oyuncuları var ama çok fazla pas oyununa devam ettik. Uzun direkt pas ve baskıyla kazanılan ikinci toplar gibi opsiyonları uygulayabilirdik. Frankfurt eledi. Frankfurt'un elediği her takımı Galatasaray da eleyebilir.” ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIN HER ANINDA GALATASARAYLIYIM"

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Arda Turan, hayatının her anında Galatasaraylı olduğunu dile getirirken, Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE HAZIRLAMAK İSTİYORUM"

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Tecrübeli oyuncu kendisini teknik direktörlüğe hazırlamak istediğini söylerken, "Doğru bir ekip kurmaya çalışıyorum, futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabit kalmayan bir ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım, planlamanın içğindeki 1. konu öğrenmek..." şeklinde konuştu.

"BAYERN MÜNİH VE MANCHESTER CITY ANTRENMANLARINI İZLEYECEĞİM"

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"İlerleyen günlerde Bayern Münih, Manchester City antrenmanlarını izleyeceğim kulüp yapılarına bakacağım." diyen Turan, "Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum. Dünyanın her yerinde hangi hoca hangi antrenmana yapıyor ulaşabilirim ama ben oyuncuya göre antrenmandan yanayım. " ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'A YÜK OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

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Galatasaray'daki serüvenine ve Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceğine dair de konuşan Arda Turan, "Bazen Galatasaray'a yük olduğumu da düşünüyorum. Önce bir eğitim alıcam bu konuyla ilgili. Çok fazla ses olunca inandığınız yoldan gidemiyorsunuz. Türkiye'de sabır olmadığı için işler kötü gittiğinde planınızı bozmak zorunda kalıyorsun." dedi.

JÜBİLE AÇIKLAMASI!

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Kendisine jübile konusunda yöneltilen soruyu da yanıtlayan Turan, "Galatasaray'a jubile konusunda kırgın değilim, ancak bir gün Galatasaray'da yönetici olursam bu konuların ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum kulübün benden önemli sorunları var" şeklinde konuştu.


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