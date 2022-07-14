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Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo için Arap piyangosu! Astronomik teklif...

14.07.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Manchester United'da forma giyen süper yıldız Cristiano Ronaldo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ekibinde beklenilen performansı gösteremeyen Portekizli yıldız için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Arabistan'dan astronomik teklif aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo için Arap piyangosu! Astronomik teklif...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Geçtiğimiz günlerde Sky Sport'ta yer alan haberde Bayern Münih'in takımdan ayrılmak isteyen Robert Lewandowski'nin yerini Cristiano Ronaldo ile doldurmak istediği ifade edilmişti. Bu haberin yayılmasının ardından Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic; "Cristiano Ronaldo olağanüstü bir kariyere sahip, çok iyi bir oyuncu. Ancak, ortalıkta dolaşanlar yalnızca söylenti." demiş ve haberi yalanlamıştı.

MENDES İLE GÖRÜŞTÜ...

Sezon arasında ailesiyle birlikte tatilini sürdüren Ronaldo için bir bomba haber de yine İngiliz basınından çıkmıştı. The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre Chelsea'yi Roman Abramovich'ten satın alan konsorsiyumun başında bulunan ve kulübün yeni sahibi olan ABD'li iş adamı Todd Boehly'nin Cristiano Ronaldo konusunda ünlü menajer Jorge Mendes ile görüşmüştü.

Lukaku'yu Inter'e gönderen Chelsea'de kulübün yeni sahibi Boehly'nin taraftara Cristiano Ronaldo hediyesi vermeyi düşündüğü ve bunun için yıldız oyuncunun ünlü menajeri Jorge Mendes'e durumunu sorduğu ifade edilmişti.

ROMA'YA ÖNERDİ

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Son olarak İtalyan La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre menajer Jorge Mendes, Ronaldo'yu İtalya Serie A devi Roma'ya önerdi. Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, Real Madrid'de Ronaldo ile çalışmıştı.

PSG REDDETTİ

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Portekizli süper yıldızın menajeri oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti. Menajer Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'yu PSG'ye de teklif etti ancak Fransız kulübü Ronaldo'nun mevcut şartlarda takımlarında yeri olmadığını, kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle belirterek teklifi geri çevirdi.

ASTRONOMİK TEKLİF

Cristiano Ronaldo belki de kariyerinde ilk kez takım seçimi konusunda kararsız... Manchester United'da kalıp kalmayacağı belirsiz olan Cristiano Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif geldi.

2 YIL İÇİN 250 MİLYON EURO

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Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'yu isteyen bir kulübün Manchester United'a 30 milyon euro bonservis teklifi vereceği, Cristiano Ronaldo'ya ise 2 yıl için toplam 250 milyon euro maaş ödemeye hazır olduğu ödedildi.

Aynı kulübün menajer Jorge Mendes'e ise 20 milyon euro teklif ettiği yazılırken Cristiano Ronaldo'nun teklifi düşünmeye aldığı ifade edildi.


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