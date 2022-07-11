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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Özil hangi takıma gidiyor?

11.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İsmail Kartal döneminde Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Mesut Özil, Jorge Jesus'un gelişi ile de affedilmezken, tecrübeli ismin takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Son dakika gelişmesine göre yıldız oyuncu Sarı-Lacivertli kulüp ile anlaşarak yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Özil hangi takıma gidiyor?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'dan kadrosuna kattığı Mesut Özil, İsmail Kartal döneminde disiplinsiz tavırları neden gösterilerek kadro dışı bırakılırken, bu kararı yeni hoca Jorge Jesus da devam ettirmişti.

YOLLAR AYRILDI!

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DHA'nın haberine göre; Sarı-Lacivertli takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli oyuncu kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

NE YAŞANMIŞTI?

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20 Mart 2022 tarihinde Fenerbahçe'nin Konyaspor ile sahasında oynadığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkarken tepki gösteren Mesut Özil, karşılaşmanın ardından herhangi bir açıklama yapılmadan kadro dışı bırakılmıştı. İddiaya göre bu kararın nedeni, Mesut Özil'in soyunma odasında oyundan alındığını duyunca İsmail Kartal'a sarf ettiği sözlerdi.

'ÇOCUKLUK AŞKIM' DEMİŞTİ!

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33 yaşındaki Mesut Özil, 20 Ocak 2021'de Arsenal'den 'çocukluk aşkım' dediği Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak imza attı.

Sakatlıklar nedeniyle üst üste maç oynamakta zorlanan Mesut Özil, sarı lacivertli formayla 36 maçta forma giyebildi, 8 gol atıp 3 asist yaptı.

BAŞAKŞEHİR YOLCUSU!

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Bu ayrılığın ardından yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Özil'in oldukça yakından tanığı Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Medipol Başakşehir'e transfer olmasının beklenildiği de gelen bilgiler arasında.


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transfer Mesut Özil fenerbahçe
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