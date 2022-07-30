Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Genel Sekreteri'nden 5 yıldız açıklaması! "Gelecek sezon..."

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılırken, toplantıda sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, eski teknik direktör İsmail Kartal’a teşekkür ederek, "Erkek futbolda cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olma hedefiyle Jorge Jesus’u takımın başına getirdik. Bu doğrultuda geçtiğimiz aralık ayında takımın başına gelip oyuncularımıza özgüven sağlayan İsmail Kartal’a bir kez daha teşekkürler" şeklinde konuştu.

"5 YILDIZI GELECEK SEZON KULLANACAĞIZ"

Burak Kızılhan, gelecek sezon 5 yıldızı formalarında da kullanacaklarının altını çizerek, "Müzemizde bulunan 28 şampiyonluğun karşılığı olan 5 yıldızımızı formamız hariç tüm platformlarda kullanmaya başladık. 2023-2024 sezonu itibarıyla formamızda da kullanmaya başlayacağız" açıklamasını yaptı.



