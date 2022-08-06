Son dakika spor haberi: Futbola askeri müdahale engeli! Atletico Madrid Juventus maçı iptal oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden Juventus ile İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) dişli ekibi Atletico Madrid yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında düzenlenen hazırlık maçında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de karşı karşıya gelecekti.

İPTAL KARARI!

İsrail'de oynanması planlanan ancak İsrail ordusunun Gazze'yi vurması ve sonrasında yaşananlar nedeniyle oynanacak hazırlık maçı güvenlik gerekçelerinden dolayı iptal edildi.

ORTAK KARAR VERİLDİ!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Bloomfield Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın organizatörleri, güvenlik endişeleri kaynaklı kulüpler ile alınan ortak karar sonucunda iptal edildiğini belirtildi.

ATLETICO MADRID DUYURDU!

İspanyol kulübü Atletico Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Maçın organizatörü Comtec Grup, Juventus ve Atletico Madrid, mevcut güvenlik durumu nedeniyle iki ekip arasında 7 Ağustos Pazar günü Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının iptal edildiğini duyurur" ifadesi kullanıldı.

GAZETELER YAZMIŞTI

İtalyan ve İspanyol spor siteleri de sabah saatlerinde İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurması ve sonrasın da yaşananlar nedeniyle bazı güvenlik endişelerinin ortaya çıktığını, bu nedenle de iki takımın, Tel Aviv'de yapacağı hazırlık maçının riske girdiğini yazmıştı.

NE YAŞANDI?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu duyurmuştu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.



[RMV-10]