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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Eyüpspor'da! Asbaşkan Fatih Kulaksız'dan Mynet'e özel açıklamalar

22.07.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve Sarı-Kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemediği Hollandalı oyuncu Ryan Babel, boşta kalmasının ardından ülkesine dönerek uzun yıllar top koşturduğu Ajax tesislerinde antrenmana çıkmaya başlamıştı. Yeni sezonda hangi ekipte forma giyeceği merak edilen 35 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Eyüpspor oldu. Transferin tamamlanmasının ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız Mynet Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Eyüpspor'da! Asbaşkan Fatih Kulaksız'dan Mynet'e özel açıklamalar

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile sözleşmesinin tamamlanmasının ardından yollarını ayırmış, 2019'dan bu yana Sarı-Kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki futbolcu taraftara ve camiaya 'Sizi özleyeceğim' diyerek veda etmişti.

Mynet Spor - Berker İşleyen

AJAX İLE ANTRENMANLARA ÇIKTI!

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Galatasaray'a veda eden Ryan Babel'in yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Hollanda ekibi Ajax'tan yapılan açıklamada şu anda bir takımda forma giymeyen kulübün eski futbolcuları Ryan Babel ve Pelle Clement'in Pazartesi gününden itibaren kondisyonlarını korumak için antrenör John Heitinga yönetimindeki Ajax genç takımıyla çalışmalarını sürdürecekleri belirtilmişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

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Sarı-Kırmızılı kulübe veda etmesinin ardından, yeni sezonda hangi takımda top koşturacağı merak konusu olan Hollandalı yıldız TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Şu ana kadar 14 transfer açıklayan ve Galatasaray'dan Alparslan Öztürk'ü de kiralık olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi sosyal medya hesabından yaptığı 'Varan 15' notuyla heyecan yaratırken bu ismin Ryan Babel olduğu öğrenildi.

ASBAŞKAN FATİH KULAKSIZ'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR!

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Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Mynet Spor'a yaptığı özel açıklamalarda Babel'in transfer sürecini anlattı. "Babel ile menajeri aracılığı ile bir görüşmemiz oldu, geçen sene devre arasından bu yana bir ilgilimiz vardı. Önemli bir oyuncu, sözleşmesi de neredeyse biraz da şampiyonluğa endeksli bir sözleşme yaptık." dedi.

"BİZE KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

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"Kulübün vizyonu, kulübün hedefleri, İstanbul ekibi olmamız oyuncuyu ikna etmemiz için önemli etkenlerden biri oldu" diyen Kulaksız, "Babel kariyerli bir oyuncu, iyi bir profesyonel bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


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