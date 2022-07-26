Son dakika spor haberi: Luis Suarez yeni takımını resmen açıkladı!

Atletico Madrid'den ayrılmasını ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Luis Suarez şahsi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takımını resmen açıkladı.

URUGUAY'A DÖNÜYOR!

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 35 yaşındaki golcü oyuncu, yetiştiği kulüp olan Uruguay ekibi Nacional ile anlaşma sağladığını ve geri döneceğini duyurdu.

Nacional'in altyapısından yetişen Suarez, 2006 yılında Uruguay ekibinden 800 bin euro bonservis bedeliyle Groningen'e transfer olmuştu. Nacional ile anlaşmaya varan Suarez 16 yıl sonra eski kulübüne dönüyor.

Suarez'in adı transfer döneminde Türk takımlarıyla da anılmıştı.

???? Luis Suarez, futbola başladığı Uruguay ekibi Nacional ile anlaşmaya vardığını açıkladı. https://t.co/oQiETp9W6E — Mynet Spor (@mynetspor) July 26, 2022



