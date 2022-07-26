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Son dakika spor haberi: Luis Suarez yeni takımını resmen açıkladı!

26.07.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Luis Suarez'in kariyerinde bir sonraki kulübün neresi olacağı futbolseverler tarafından merak edilirken, tecrübeli oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla, bu konuya nokta koydu. 35 yaşındaki golcü oyuncu, 16 yıl aranın ardından ülkesi Uruguay'a geri döneceğini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Luis Suarez yeni takımını resmen açıkladı!
Luis Suarez

Luis Suarez

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Atletico Madrid'den ayrılmasını ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Luis Suarez şahsi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takımını resmen açıkladı.

URUGUAY'A DÖNÜYOR!

lklko

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan 35 yaşındaki golcü oyuncu, yetiştiği kulüp olan Uruguay ekibi Nacional ile anlaşma sağladığını ve geri döneceğini duyurdu.

Nacional'in altyapısından yetişen Suarez, 2006 yılında Uruguay ekibinden 800 bin euro bonservis bedeliyle Groningen'e transfer olmuştu. Nacional ile anlaşmaya varan Suarez 16 yıl sonra eski kulübüne dönüyor.

Suarez'in adı transfer döneminde Türk takımlarıyla da anılmıştı.


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