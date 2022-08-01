Son dakika spor haberi: "Ne yaptın Acun!" Ali Koç ile görüştü ve... O isme 65 milyon lira

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un liderliğinde hamleler yapılmaya devam ederken birçok yeni transferle kadro güçlendirilmiş ve şampiyonluk hedefine tam manasıyla kilitlenmiş durumda.

Gelen isimler kadar veda edilen isimlerle de konuşulmaya devam eden Sarı-Lacivertli ekipte Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden olan ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da adı yazılmayan Yunan oyuncu Dimitri Pelkas için transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ!

28 yaşındaki Yunan futbolcu için kısa bir süre önce Beşiktaş'ın devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk bonservis bedeli talebi nedeniyle, görüşmelerde sonuç alınamadığı ortaya çıktı.

HULL CITY YOLCUSU!

Bu yaz Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'ı transfer eden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, oldukça beğendiği yetenekli futbolcu için Ali Koç'un kapısını bir kez daha çaldı. Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Dimitris Pelkas'ın transferi için yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği, pazarlıklarda artık sona gelindiği ve tarafların 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken, bu haberler üzerine bazı taraftarlar "Ne yaptın Acun" yorumunda bulundu.

ACUN ILICALI BİTİRMEK İSTİYOR!

İngiltere Championship'e Bristol galibiyetiyle başlayan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre içerisinde Pelkas transferini resmen bitirerek, yıldız iste imza töreni düzenlemek istediği öğrenildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de 32 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



