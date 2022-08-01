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Son dakika spor haberi: "Ne yaptın Acun!" Ali Koç ile görüştü ve... O isme 65 milyon lira

01.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de kadro katılan isimlerin yanında, takımdan ayrılan isimler de ses getirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Kim Min-Jae, Luis Gustavo, Mesut Özil gibi yıldız isimlerle yollarını ayıran Sarı-Lacivertli kulüpte bir ayrılık daha gündemde. Hatta bu ismin daha önce de Fenerbahçe'den birçok ismi kadrosuna katmış olan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transferi konuşuluyor. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: "Ne yaptın Acun!" Ali Koç ile görüştü ve... O isme 65 milyon lira
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un liderliğinde hamleler yapılmaya devam ederken birçok yeni transferle kadro güçlendirilmiş ve şampiyonluk hedefine tam manasıyla kilitlenmiş durumda.

Gelen isimler kadar veda edilen isimlerle de konuşulmaya devam eden Sarı-Lacivertli ekipte Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden olan ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da adı yazılmayan Yunan oyuncu Dimitri Pelkas için transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ!

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28 yaşındaki Yunan futbolcu için kısa bir süre önce Beşiktaş'ın devreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk bonservis bedeli talebi nedeniyle, görüşmelerde sonuç alınamadığı ortaya çıktı.

HULL CITY YOLCUSU!

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Bu yaz Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'ı transfer eden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, oldukça beğendiği yetenekli futbolcu için Ali Koç'un kapısını bir kez daha çaldı. Acun Ilıcalı ile Ali Koç arasında Dimitris Pelkas'ın transferi için yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildiği, pazarlıklarda artık sona gelindiği ve tarafların 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu iddia edilirken, bu haberler üzerine bazı taraftarlar "Ne yaptın Acun" yorumunda bulundu.

ACUN ILICALI BİTİRMEK İSTİYOR!

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İngiltere Championship'e Bristol galibiyetiyle başlayan Hull City'de başkan Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre içerisinde Pelkas transferini resmen bitirerek, yıldız iste imza töreni düzenlemek istediği öğrenildi. Geçen sezon Fenerbahçe'de 32 resmi maça çıkan Dimitris Pelkas, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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