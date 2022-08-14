SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi resmen açıkladı! "Maç biletleri 1 TL"

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi resmen açıkladı! "Maç biletleri 1 TL"

14.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lİg'in 2. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Konyaspor'da karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni nedeniyle zemini futbola elverişsiz hale gelen Konya ekibi, Medipol Başakşehir ile olan maç için yapılan erteleme talebinin kabul edilmediğini açıklarken, karşılaşmanın oynanacağı stadı da duyurdu. Öte yandan Konyaspor'dan yapılan açıklamada mücadelenin biletlerinin 1 TL olacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekibi resmen açıkladı! "Maç biletleri 1 TL"

Süper Lig'de heyecan 2. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. İkinci hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Konyaspor'dan öncesi yapılan açıklamada 5. İslami Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni nedeniyle zemini futbola elverişsiz hale geldiği ve Medipol Başakşehir ile olan maç için yapılan erteleme talebinin kabul edilmediğini duyurmuştu.

Konyaspor'un konuyla ilgili bilgilendirmesinde, "Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü'nün, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yaptığı zemin ve saha incelemesinde; mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiği ve futbol oynamaya müsait olmadığı raporlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

BAŞAKŞEHİR KABUL ETMEDİ!

thumbs_b_c_785101d72375a45b0246e864f5e560f3

Konyaspor kulübünden "İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, M. Başakşehir FK tarafından kabul edilmemiştir." açıklaması yapıldı.

MAÇ ESKİŞEHİR'DE

6030310a66a97c10a6abd816

Duyuruda, "TFF'nin aldığı karara göre; M. Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

BİLETLER 1 TL

787202

Son olarak mücadelenin bilet fiyatları hakkında açıklama yapan Konyaspor, şunları kaydetti: "Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1 TL olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarlarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaspor'dan bedava transfer!Konyaspor'dan bedava transfer!
Talih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağıTalih kuşu kondu! F.Bahçe'ye transferde G.Saray kıyağı
Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!Jorge Jesus'tan Arda Güler'e canlı yayında uyarı!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Başakşehir son dakika bilet medipol başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti!

İzmir güne depremle uyandı!

İzmir güne depremle uyandı!

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

"Geldiği gibi gönderirim!" Rıdvan Dilmen'den olay yorum...

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Yenilginin ardından bomba sözler! "G.Saray takım değil"

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

Canlı yayında resmen açıkladı! Nelsson ve Belotti...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

İngiltere'yi salladılar! Premier Lig sesleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Seda Sayan durmuyor! Yarı çıplak adamla poz

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.