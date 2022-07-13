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Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım tur atladı!

13.07.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 1. eleme turu rövanş mücadeleleri ile sürüyor. DevLer Ligi'nde 1. eleme turu rövanş mücadelelerinin ardından 9 takım tur atladı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 takım tur atladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.

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Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.


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