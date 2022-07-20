Son dakika spor haberi: Yıldız oyuncuyu uyuşturucu taciri sandılar! Bakayoko isyan etti "Üzerime silah doğrulttular"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Fransız futbolcu Tiemoue Bakayoko, geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir halindeyken polis tarafından durdurulmuş ve zor kullanarak aracından indirilerek silahla sert şekilde yaptığı üstü aranmıştı. Bakayoko sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bu müdahaleye sert tepki gösterdi.

"ÜZERİME SİLAH DOĞRULTTULAR"

Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.

POLİSLER ŞAŞKINA DÖNMÜŞTÜ!

Milano kentinde 3 Temmuz'da yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayda, İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı. Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.

UYUŞTURUCU TACİRİ SANDILAR

Milano Emniyeti'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise polislerin içinde bulundukları bağlam kapsamında uyguladıkları prosedürün doğru olduğu savunulmuştu. Basında, polislerin, Senegalli uyuşturucu tacirlerinin peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

IRKÇILIK!

Bakayoko'ya yapılan arama ve bunun sosyal medyaya yansıması, pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yapmıştı.



