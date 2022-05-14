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Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

14.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takımlar resmen belli oldu! 37. haftada oynanan maçlar sonunda Bursaspor, Menemenspor ve Kocaelispor'un küme düşmesi kesinleşti. Altınordu'nun Balıkesirspor'u mağlup etmesiyle birlikte oynadıkları maçları kaybeden Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor 2. Lig'e düştü.

Son dakika: Spor Toto 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu! Bursaspor, TFF 2. Lig'e düştü...

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları oynandı ve küme düşen tüm takımlar belli oldu!

Balıkesirspor'u İzmir Atatürk Stadyumu'nda konuk eden Altınordu, müsabakadan Yener Hüsamettin ve Ahmet Dereli'nin golleriyle 2-1'lik üstünlükle ayrıldı ve ligde kalmayı garantiledi.

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUĞU OLAN BURSASPOR, 2. LİG'E DÜŞTÜ

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Bursaspor ise Bandırmaspor deplasmanına çıktı. Daha önce Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan yeşil - beyazlılar, büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılınca 2. Lig'e düştü.

KOCAELİSPOR, UMUTLARINI KORUYAMADI VE KÜME DÜŞTÜ

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Kocaelispor, Eyüpspor deplasmanında istediğini alamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılınca bir alt lige düşen diğer ekip oldu.

MENEMENSPOR DA KÜME DÜŞMEKTEN KURTULAMADI

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Son olarak Gençlerbirliği'ni konuk eden Menemenspor ise rakibine 3-1 yenildi ve Altınordu'nun kazanmasıyla birlikte küme düşmesi kesinleşen ekipler arasında yer aldı.

LİGDE KALMAYI GARANTİLEYEN EKİPLER

Bursaspor, Kocaelispor ve Menemenspor'un küme düşmesiyle birlikte ateş hattına en yakın konumda bulunan Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Denizlispor, ligde kalmayı garantiledi.

Balıkesirspor'un ise daha önce küme düşmesi kesinleşmişti.

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Gençlerbirliği Bursaspor Kocaelispor
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