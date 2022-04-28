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  4. Son dakika: Statta Nazi selamı veren Shay Asher'a ödül gibi ceza!

Son dakika: Statta Nazi selamı veren Shay Asher'a ödül gibi ceza!

28.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir Newcastle taraftarı, Tottenham taraftarlarının bulunduğu yöne dönerek Nazi selamı vermişti. Shay Asher isimli taraftar, mahkeme karşısına çıktı ve cezalandırıldı. Asher'ın aldığı ceza ise sosyal medyada düşük bulundu.

Son dakika: Statta Nazi selamı veren Shay Asher'a ödül gibi ceza!

İngiltere Premier Lig'de ekim ayında 8. hafta maçları oynanmış ve Newcastle United, Tottenham Hotspur'u konuk etmişti.

St. James's Park'ta oynanan karşılaşma, konuk ekip Tottenham'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

MYNET - DIŞ HABERLER

NAZİ SELAMI VERDİ

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24 yaşındaki Newcastle United taraftarı Shay Asher; mücadeleyi stadyumda izlerken, Tottenham taraftarlarının bulunduğu tarafa dönerek Nazi selamı vermişti.

TARAFTARI KIŞKIRTMAK İÇİN

Çoğunluğu Yahudilerden oluşan Tottenham taraftarlarını kışkırtmak için bu hareketi yapan Asher'ın önce polis tarafından ifadesi alındı sonra ise mahkeme karşısına çıktı.

AĞLAYARAK SUÇUNU KABUL ETTİ

Polise ifadesini vermeye başladığında statta yaptığı hareketi inkar eden Asher, daha sonrasında ağlayarak suçunu kabul etti ve bu olay sonrasında oldukça utandığını dile getirdi.

"MAÇIN HEYECANINA KAPILDI"

Asher'ın avukatı Alanna Wesencraft, münferit bir olay yaşandığını ve taraftarın maçta yaşanan heyecana kapılarak uygunsuz davrandığını kabul ettiğini dile getirdi.

200 STERLİN CEZA

Mahkeme, Asher'ın İngiltere ile Galler içerisindeki spor müsabakalarına girişini temmuz ayına kadar yasakladı ve 200 sterlin para cezası verdi.

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