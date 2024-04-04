SON DAKİKA | Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi açıklandı. 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak dev derbiyi Volkan Bayarslan yönetecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak."







