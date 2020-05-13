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SON DAKİKA | Süper Lig başlıyor! İşte o tarih!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.05.2020 18:36 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig için tarih verdi!

SON DAKİKA | Süper Lig başlıyor! İşte o tarih!

İŞTE O AÇIKLAMA

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020"


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
utanın kendinizden temmuzun ortasında sıcağın cehennem olduğu zamanda bal ligimi başlar hangi takımın stadı aydınlatmalı gece oynansın
TFF 2. ve 3.ligde kaç stad gece maçı oynamaya müsait?Yaz sıcağında maç mı yapacaklar?
Korona da amatörlere acımıyor olmalı ki ligleri geç açılıyor
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