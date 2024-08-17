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SON DAKİKA: Süper Lig'de 2. haftadan istifa! Kayserispor Başkanı isyan etti: Kulüp yönetilemez hale geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.08.2024 21:59
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Son dakika... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ligin 2. haftasında beklenmedik bir istifa geldi. Başkan Ali Çamlı Sivasspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Süper Lig'de 2. haftadan istifa! Kayserispor Başkanı isyan etti: Kulüp yönetilemez hale geldi

Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen ikinci haftada ise Sivasspor ile karşılaşan Kayserispor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

İSTİFASINI AÇIKLADI

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Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Çamlı yaptığı açıklamada istifasını duyurdu.

"YÖNETİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"

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Çamlı açıklamasında genel kurul kararı aldıklarını söylerken "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

"HODRİ MEYDAN"

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Çamlı ayrıca açıklamasında "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

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