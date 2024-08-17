SON DAKİKA: Süper Lig'de 2. haftadan istifa! Kayserispor Başkanı isyan etti: Kulüp yönetilemez hale geldi

Süper Lig'de ilk haftayı BAY geçen ikinci haftada ise Sivasspor ile karşılaşan Kayserispor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

İSTİFASINI AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından Başkan Ali Çamlı yaptığı açıklamada istifasını duyurdu.

"YÖNETİLEMEZ HALE GELMİŞTİR"

Çamlı açıklamasında genel kurul kararı aldıklarını söylerken "Kulüp yönetilemez hale gelmiştir" diyerek istifa etti.

"HODRİ MEYDAN"

Çamlı ayrıca açıklamasında "Sosyal medya kabadayıları var ya. Kulübe sahip çıkacaklar. Burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Kimsenin paralı askeri değilim. Entrika çevirenler. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.