Son dakika: Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Son dakika: TFF, Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla sezonunun geri kalanında Ahmet Çalık'ın isminin kullanılacağını belirtti.

SON DAKİKA: TFF AÇIKLADI! AHMET ÇALIK'IN İSMİ VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir."

"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'nin açıkladığı kararın ardından Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.



