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  4. Son dakika: Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

Son dakika: Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi

18.01.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın adı 2021-2022 sezonuna verildi. TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada geri kalan sezonun 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar verildiğini belirtti.

Son dakika: Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi
Ahmet Çalık

Ahmet Çalık

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika: TFF, Süper Lig'de 2021-22 sezonuna 'Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla sezonunun geri kalanında Ahmet Çalık'ın isminin kullanılacağını belirtti.

SON DAKİKA: TFF AÇIKLADI! AHMET ÇALIK'IN İSMİ VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuz yaptığı değerlendirmede, her ne kadar sezona isim verme uygulamasını kaldırmış olsa da sadece bu sezona mahsus olmak üzere ligin kalan haftalarının 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olarak oynatılmasına karar vermiştir."

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"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDERİZ"

TFF'nin açıkladığı kararın ardından Konyaspor kulübünden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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