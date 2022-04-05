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Son dakika: Süper Lig'de maç tekrarı geliyor! Başvuru yapılacak...

05.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilen Altay, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Karşılaşmada klasman dışı hakemin görev yaptığını belirten yönetim, maç tekrarı için başvuru hazırlığına geçti.

Son dakika: Süper Lig'de maç tekrarı geliyor! Başvuru yapılacak...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu mesaisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 yenilerek kurtuluş umutlarını azaltan düşme hattındaki Altay, maçın tekrar edilmesi için girişimlere başladı.

Yönetimin, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin’in görev yapması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müsabakanın tekrar edilmesi konusunda başvuru yapacağı ifade edildi.

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Kurmayların belge toplamak için yoğun bir mesai harcadığı ve belgeler tamamlanır tamamlanmaz soluğu TFF'de alacağı kaydedildi.

Bu sezon hakem kararları nedeniyle başı yanan siyah-beyazlılarda taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaşananlara sert tepki gösterdi.

Yapılan açıklamalarda, "Hakkımızı sonuna kadar arayacağız ancak kulübümüze bir kez daha sesleniyoruz. Bu lig şaibelidir, tescil edilemez. Tahkim Kurulu'na, UEFA ve FIFA’ya başvuruda bulunulmalıdır. Son birkaç gündür TFF'de arka arkaya istifaların gelmesi şaibenin ortaya çıktığının göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Altay
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