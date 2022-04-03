Son dakika: Süper Lig'de oynanan tüm maçlar iptal edilebilir! Skandal olay...

Son dakika haberleri... MHK'nın geçtiğimiz ay aldığı kararla düdüklerini astığı hakemler arasında yer alan Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de maçlarda görev aldıkları ortaya çıktı. Bu olayın ardından akıllara ilginç sorular geldi...

ALTAY-ANTALYA VE GİRESUN-SİVAS MAÇINDA...

Alper Çetin ve Bülent Birincioğlu'nun, Süper Lig'de bu hafta oynanan Altay-Antalyaspor ve Giresunspor-Sivasspor maçlarına AVAR olarak atanması ortalığı karıştırdı.

"EYVAH EYVAH..."

Gazeteci Ömer Faruk Ünal yaptığı paylaşımda, "Eyvah eyvah! Bu iki hakem hiçbir klasmanda yok. Riva'nın önünden geçen adamdan farkları yok. İkisine de maç vermişler. Bu ligin tescil edilme şansı kalmamıştır. Eğer bu hakemler, bugün VAR'a otururlarsa. Kulüpler Birliği Başkanı, bu konuya müdahil olmalı." dedi.

"YENİ BİR KLASMAN AÇIKLANMADI"

Ünal açıklamasının devamında, "Aksi takdirde tartışmaların önüne geçilemez. İki hakemin, 8 Mart'ta açıklanan klasmanlarda isimleri yok. Yeni bir klasman açıklanmadı. Temmuza kadar açıklama hakları da kalmadı. Tahkim Kurulu da yok sayıldı. Evet, Giresun - Sivas maçı şimdi başladı! VAR'daki hakemlerden Bülent Birincioğlu hiçbir hakem klasmanında yer almıyor? Yani bu durum, lisansı olmayan bir futbolcunun sahada oynamasından hiçbir farkı yok." dedi.



