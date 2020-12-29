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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.12.2020 14:07 | Son Güncelleme

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Bu haftayı bay geçen Fenerbahçe zirvede yer alırken, onun en yakın takipçisi Galatasaray, Trabzonspor galibiyeti sonrasında sarı lacivertlilere bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş, Sivas galibiyeti sonrasında oranını düşürürken, liderliği Galatasaray'a kaptıran Alanyaspor oldukça geriledi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 15. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 15. haftasının en önemli maçı olan Trabzonspor - Galatasaray maçından sarı kırmızılılar 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe 'nin bay geçtiği haftada Beşiktaş dün sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Alanyaspor ise puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Son haftalarda büyük bir patlama yapan Gaziantep FK, Alanyaspor'u sahasında yenerek rakibini hem liderlikten etti, hem de 4. sıraya yükseldi.

Bu sonuçlar doğrultusunda İddaa Şampiyonluk Oranları şu şekilde oluştu. Buna göre geçtiğimiz hafta 2.50 oranı olan Fenerbahçe'nin yeni oranı 2.65 oldu. Onun en yakın takipçisi Galatasaray'ın oranı 3.00'ten 2.90'a indi. Beşiktaş ise büyük bir avantaj elde ederek oranını 3.40 oranını 3.10'a düşürdü. Trabzonspor, Galatasaray'a yenilerek oranını 25.00'e yükseltti. Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK'da üst sıralara yükseldi. Gaziantep FK 25.00 oranla Başakşehir'in üstünde yer aldı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.65

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 3.10

Alanyaspor: 17.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep: 25.00

Başakşehir: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 3.40

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 20.00

Başakşehir: 30.00

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