Son dakika: Süper Lig'de yılın skandalı! Taraftarlar sosyal medyada ayağa kalktı! Küme düşme maçında...

Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar 1-1 sona eren maçın ardından 5 sene sonra 1'inci Lig'e döndü. Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Göztepe, 19 yıl sonra aynı acıyı tattı. Maçta yaşanan olaylar ise karşılaşmanın önüne geçti ve yıllarca hafızalardan çıkmayacak gelişmeler meydana geldi.

PENALTIYI BİLEREK DIŞARI ATTI

Küme düşmemek için kazanmaktan başka çaresinin olmadığı müsabakanın 90+2'nci dakikasında Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, rakibin itirazlarıyla atılan golün Fair-Play ruhuna aykırı olduğuna kanaat getirdi ve Gaziantep FK'nın yaptığı santrada küme düşme pahasına rakibe kalesini açtı. Figueiredo 90+6'daki santrada Göztepeli futbolcuların oyunu bırakmasıyla ağları sarstı. Karşılaşmanın 90+9'uncu dakikasında ise bu kez penaltı kazanan Gaziantep ekibi centilmenlik örneği sergiledi. Topun başına geçen Muhammet Demir, centilmence penaltıyı auta attı. 3 puandan başka her türlü sonuçla küme düşecek Göztepe, bu skorla Süper Lig'e mendil salladı.

TARAFTAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİYOR

Teknik direktör Stjepan Tomas ise Gaziantep FK'nın attığı golün kararını kendisinin almadığını söyledi. Pozisyonu görmediğini anlatan Hırvat teknik adam, "Kararı ben vermedim. Ayıp oldu denildi. Yukarıda bizim yöneticiler söyledi, ben de dedim devam edebilirsin diye. Ama sahada oyuncular karar verdi. Ben pozisyonu tam görmedim" dedi.

Taraftarlar ise oyuncuların kendi başına aldığı kararın artından çok sert tepkiler gösterdi. Göztepeli futbolsever sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarda, "Futbolcular böyle kritik bir maçta nasıl kendi başlarına karar alabiliyor. Bu takımın bir hocası, bir yönetimi yok mu? Topun Gaziantep FK'ya verilmesine kim karar verdiyse kulüpten gitsin" gibi ifadeler kullandı. Mehmet Sepil'in başkanlıktan haftalar önce istifa edip kulübü devretmeye hazırlandığı Göztepe'de taraftarların 1 Mayıs Pazar günü Çaykur Rizespor'la iç sahada oynanacak maçta protestoya hazırlandığı öğrenildi.

CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Muhammet Demir'in topu bilerek dışarıya atmasından sonra yaptığı iddia kuponun tutmadığını paylaşan bir vatandaş, CİMER'e kuponunun fotoğrafını atarak kira parasının tek penaltı ile gittiğini yazdı.

Vatandaş, ''23 Nisan 2022 tarihinde oynanan Gaziantep - Göztepe, Süper lig mücadelesinde Muhammet Demir isimli Gaziantepli oyuncu son dakikada kazanılan penaltıyı kasıtlı olarak dışarı atmıştır. Bunu fair-play adı altında yaptğını söylese de ilk golde Göztepeli oyuncular fair-playa aykırı bir gol attığı için Gaziantep'in gol atmasına müsade etmiştir. Son dakikada kazanılan haklı penaltıyı Muhammet Demir hangi sebeple dışarı atmıştır. Ekledigim dosya ekinde bu maça yaptıgım bahis yer almaktadır. Kiramı ödemek icin yaptığım kuponun kaderini kasıtlı olarak değiştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkez olarak bu durumu size iletmek istedim. Benimle aynı kadere sahip onlarca insan olduğu gerçektir'' ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Türkiye'de futbol takip eden taraftarlar sosyal medyada bu maçla ilgili birçok iddiada bulundu. Bazı kullanıcılar bu maç için bahis oynandığı ve bu yüzden böyle olaylar yaşandığını savunurken, bazıları da Göztepe'nin satılacağı için farklı bir yol izlediğini ifade etti.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



