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  4. Son dakika: Süper Lig'de yılın transferi! Ozan Kabak geri dönüyor ama Galatasaray'a değil...

Son dakika: Süper Lig'de yılın transferi! Ozan Kabak geri dönüyor ama Galatasaray'a değil...

29.04.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2018/19 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve gösterdiği performansla 11 milyon euro'ya Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak sonrasında Schalke'ye transfer olmuştu. Schalke'den de önce Liverpool'a ardından Norwich'e kiralanan Kabak'ın Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

Son dakika: Süper Lig'de yılın transferi! Ozan Kabak geri dönüyor ama Galatasaray'a değil...
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Norwich City
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Son dakika haberleri: Sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'ten İngiltere Premier Lig takımı Norwich'e kiralanan Ozan Kabak için gündeme flaş bir iddia geldi. 2018-2019 sezonunda Galatasaray altyapısından A Takım'a kadar yükselen Ozan Kabak,'ın yeniden Süper Lig'e döneceği ancak adresinin sarı - kırmızılı takım olmayacağı ifade edildi.

ALMANYA'DAN OZAN KABAK İDDİASI

Ozan Kabak

Schalke 04 ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın gelecek sezon Alman ekibinde forma giymesinin zor olduğu aktarıldı.

Bild'in haberine göre, Schalke'nin Ozan'ı satmayı planladığı ve kulübün sportif direktörü Rouven Schröder'in bonservis beklentisinin ise tek haneli yüksek bir rakam olduğu olduğu belirtildi.

Norwich City'nin, Ozan'ın 20 maça çıkması durumunda 13 milyon euro'luk satın alma maddesinin olduğu ancak, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcunun bu maç sayısını yakalayamadığı ifade edildi. Haberde, ayrıca, İngiliz ekibinin ligde kalmasının da zor olduğu belirtildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR AMA GALATASARAY'A DEĞİL

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Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ve Mustafa Eskihellaç'ın yüksek maliyetleri sebebiyle transferde geri adım atan Beşiktaş'ta Ozan Kabak sesleri yükseliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN OZAN KABAK HAMLESİ

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İç piyasadaki yüksek maliyetler sebebiyle rotasını lejyonerlerimize kıran Beşiktaş, Takvim'in haberine göre Ozan Kabak için Schalke ile temaslara başlamaya hazırlanıyor. Norwich City'de kiralık forma giyen Ozan Kabak'ın Schalke'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.

KÜME DÜŞERSE OPSİYON HAKKI KAYBOLUYOR

ozan kabak

Norwich City, Ozan Kabak'ı sezon başında 4 milyon euro kiralama ve 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı ancak İngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Norwich City, Championship'in yolunu tutması halinde opsiyon maddesi devre dışı kalacak ve Ozan Kabak Almanya'ya geri dönecek.

SCHALKE'NİN KARARI MERAK EDİLİYOR

Ozan Kabak

Tam da bu noktada Beşiktaş devreye girerek Ozan Kabak'ı kiralamak için Schalke ile görüşmelere başlayacak. Bundesliga 2'de ikinci sırada yer alan ve yeniden Bundesliga'ya yükselme mücadelesi veren Schalke'nin Ozan Kabak hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

OZAN KABAK'IN KARNESİ

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 22 yaşındaki stoper bu sezon Norwich City formasıyla sadece 13 maça çıkabildi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

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