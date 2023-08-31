Son dakika: Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor! Arabistan transferi olmayınca...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna birçok futbolcuyu katan ve transferdeki hareketliliği devam eden siyah - beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabına kalmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho transferi için Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi temasa geçti.

İngiliz temsilcisinin Brezilyalı futbolcunun kendi şartlarıyla ayrılmasına izin vereceği kaydedildi.

Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Real Betis'in de transfer için devreye girdiği belirtildi.

Aston Villa formasıyla 43 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

