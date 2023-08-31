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Son dakika: Süper Lig devi, dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getiriyor! Arabistan transferi olmayınca...

31.08.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e 4 puanla başlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek grup etabına kalmanın hesaplarını yapan Beşiktaş'ta transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapmayı planlayan siyah - beyazlıların gündemine flaş bir isim geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon kadrosuna birçok futbolcuyu katan ve transferdeki hareketliliği devam eden siyah - beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup etabına kalmayı hedefleyen Beşiktaş, hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, Philippe Coutinho transferi için Premier Lig ekibi Aston Villa ile resmi temasa geçti.

İngiliz temsilcisinin Brezilyalı futbolcunun kendi şartlarıyla ayrılmasına izin vereceği kaydedildi.

Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Real Betis'in de transfer için devreye girdiği belirtildi.

Aston Villa formasıyla 43 resmi maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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