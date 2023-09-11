SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Süper Lig devi, milli yıldızları topluyor! İmzalar an meselesi...

Son dakika: Süper Lig devi, milli yıldızları topluyor! İmzalar an meselesi...

11.09.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'e verilen milli araya 3 maçta topladığı 7 puanla giren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu gruptan çıkmayı hedefleyen sarı - kırmızılılar, transfer alternatifleri için harekete geçti. Galatasaray'ın gündeminde bulunan milli yıldızlar ise ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: Kadrosuna son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Bu sezon birçok önemli isme imza attıran ve Avrupa'da ses getiren sarı - kırmızılılar, ilk 11'de yer alan futbolcuların alternatiflerini oluşturmak için harekete geçti.

Yabancı sınırı nedeniyle yerli takviyesi planlayan Galatasaray'da sağ bek ve orta saha hamleleri için milli yıldızlar gündeme geldi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR

thumbs_b_c_c9ff99f562adb80a98589a084bf8242f

Fanatik'in haberine göre Sacha Boey'e bir alternatif arayan sarı - kırmızılılar, Roma'da forma giyen Zeki Çelik için masaya oturdu. Galatasaray'ın kiralama formülünü ortaya koyduğu ve Roma ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

OKAY YOKUŞLU BİTİYOR

thumbs_b_c_17c4dbbc9cc4f206c08786e7af475a4c

Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrasında 6 numara alternatifi olarak yerli futbolculara yönelen Galatasaray'da Okay Yokuşlu ismi ön plana çıktı. West Bromwich Albion ile görüşme gerçekleştiren sarı - kırmızılıların oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istediği belirtildi. Okay'ın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

BERKAY ÖZCAN İÇİN TAKAS

thumbs_b_c_0b33b9f96c2a4a88dfc704dc117c7cd8

Orta saha rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların en önemli adaylarından biri de Berkay Özcan'dı. Başakşehir ile görüşen Galatasaray'ın yeni bir teklif yaptığı ve takas hamlesini öne sürdüğü ifade edildi. Leo Dubois + para planıyla transferi bitirmek isteyen sarı - kırmızılıların imzaya yakın olduğu belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Novak Djokovic'ten tarihi şampiyonluk!Novak Djokovic'ten tarihi şampiyonluk!
Fenerbahçe'de çok beklenen 6 numara transferi bitiyor!Fenerbahçe'de çok beklenen 6 numara transferi bitiyor!
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çılgına döndü!Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çılgına döndü!
Anahtar Kelimeler:
transfer Berkay Özcan Zeki Çelik Okay Yokuşlu son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri atan dakika haberleri ak n dakika haberleri başakşehi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Gündem olan 'lezbiyen' paylaşımı! Sildi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.