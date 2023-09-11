Son dakika: Süper Lig devi, milli yıldızları topluyor! İmzalar an meselesi...

Son dakika haberleri: Kadrosuna son olarak Premier Lig ekibi Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i katan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Bu sezon birçok önemli isme imza attıran ve Avrupa'da ses getiren sarı - kırmızılılar, ilk 11'de yer alan futbolcuların alternatiflerini oluşturmak için harekete geçti.

Yabancı sınırı nedeniyle yerli takviyesi planlayan Galatasaray'da sağ bek ve orta saha hamleleri için milli yıldızlar gündeme geldi.

ZEKİ ÇELİK İÇİN TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Fanatik'in haberine göre Sacha Boey'e bir alternatif arayan sarı - kırmızılılar, Roma'da forma giyen Zeki Çelik için masaya oturdu. Galatasaray'ın kiralama formülünü ortaya koyduğu ve Roma ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

OKAY YOKUŞLU BİTİYOR

Berkan Kutlu'nun ayrılığı sonrasında 6 numara alternatifi olarak yerli futbolculara yönelen Galatasaray'da Okay Yokuşlu ismi ön plana çıktı. West Bromwich Albion ile görüşme gerçekleştiren sarı - kırmızılıların oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak istediği belirtildi. Okay'ın da Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

BERKAY ÖZCAN İÇİN TAKAS

Orta saha rotasyonunu genişletmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların en önemli adaylarından biri de Berkay Özcan'dı. Başakşehir ile görüşen Galatasaray'ın yeni bir teklif yaptığı ve takas hamlesini öne sürdüğü ifade edildi. Leo Dubois + para planıyla transferi bitirmek isteyen sarı - kırmızılıların imzaya yakın olduğu belirtildi.

