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Son dakika: Süper Lig devleri peşindeydi! Halil Akbunar resmen Westerlo'da...

05.07.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Göztepe'nin 2021/22 sezonunda Spor Toto 1. Lig'e düşmesiyle beraber takım kaptanı Halil Akbunar'ın geleceği merak ediliyordu. Son dönemde adı; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi futbolseverleri şaşırttı. Akbunar'ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Son dakika: Süper Lig devleri peşindeydi! Halil Akbunar resmen Westerlo'da...
Halil Akbunar

Halil Akbunar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika haberleri: Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini devralan yabancı firma Sports Republic'i temsilen kulüpte en yetkili isim olacak İtalyan Roberto Gagliardi'nin İzmir'e gelmesiyle yeni sezon planlamasına başlayan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yeni adresi belli oldu.

RESMEN WESTERLO'DA

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Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi Westerlo'nun oyuncusu oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

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Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

KARİYERİ

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Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı.

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Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.

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