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  4. SON DAKİKA: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da deprem etkisi yaratacak iddia! 'Bordo-mavililer'de Başkan Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı...'

SON DAKİKA: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da deprem etkisi yaratacak iddia! 'Bordo-mavililer'de Başkan Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı...'

02.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavililer'de 2018 yılından bu yana başkanlık görevi yürüten Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp imzaladığı iddia edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da deprem etkisi yaratacak iddia! 'Bordo-mavililer'de Başkan Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı...'

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek 42 yıllık hasrete son veren Karadeniz ekibi Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu depremi yaşanıyor.

İSTİFASINI İMZALADI!

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Fanatik'in haberine göre; Bordo-Mavili ekipte 2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Ağoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp, imzaladığı da kaydedildi.

"HERKESİN ÖNÜ AÇILSIN"

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Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.

İLK ADAY...

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Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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