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Son dakika: Süper Lig'in yıldızı resmen itiraf etti! "Fenerbahçe rüya gibi olur..."

22.04.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar devam ederken, sarı - lacivertli taraftarlar teknik direktör konusundaki belirsizliğin son bulmasını ve yeni transferleri bekliyor. Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yıldız futbolcusu Saba Lobjanidze, Fenerbahçe'ye transfer olmanın bir rüya olacağını dile getirdi. İşte haberin detayları...

Son dakika: Süper Lig'in yıldızı resmen itiraf etti! "Fenerbahçe rüya gibi olur..."
Saba Lobjanidze

Saba Lobjanidze

GÜR Gürcistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken takımlar transfer planlamalarını yapmaya başladı. Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ligin yıldız futbolcusundan flaş bir açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un hücum oyuncusu Saba Lobjanidze, Gürcistan basınına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE RÜYA GİBİ"

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Fenerbahçe iddiaları hakkında konuşan Lobjanidze, "Ben de haberleri görüyorum. İyi bir performans gösterdiğinizde sizinle ilgilenen kulüplerin sayısı artıyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gurur verici. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak henüz yapılmış olan resmi bir teklif yok. Hatayspor ile sözleşmem devam ediyor ve gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Şu an için tek düşüncem bir sonraki maça kazanmak." dedi.

8 GOL - 9 ASİST

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Atakaş Hatayspor formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan Saba Lobjanidze, 8 gol - 9 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti.

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