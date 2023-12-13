SON DAKİKA: Süper Lig'in yol haritası belli oldu! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çok önemli açıklamalar... İşte çirkin saldırı sonrası ertelenen liglerin başlama tarihi

Trendyol Süper Lig'le birlikte tüm liglerin yol haritası belli oldu. Yaşanan çirkin saldırı olayı sonrası süresiz ertelenmesiyle ilgili kararın da görüşüldüğü toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantının ardından ligleri süresiz erteleyen TFF, maçların başlama tarihi ve şiddete karşı önlemler hakkında kararını verirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Liglerin 19 Aralık Salı günü kaldığı yerden devam edeceğini açıklayan Mehmet Büyükekşi merak edilen birçok soruya açıklık getirdi.

"GURUR DUYDUĞUMUZ BİR HAKEM"

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz."

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

"Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımıza sunmak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

PFDK KARARLARINI AÇIKLAYACAK

"Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak."

İLAVE CEZALAR GELİYOR

"Disiplin talimatlarında devre arasında değişik yapacağız. Bu olayın tekrarlanmaması için ilave yaptırımlar ve para cezası getireceğiz."

TARİH BELLİ OLDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı. Büyükekşi açıklamasında "Bu hafta sonu oynanması gereken maçları 10 Ocak'ta oynatacağız. Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek." dedi.

"ANKARAGÜCÜ'NE CEZA VERİLECEK Mİ?"

"Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da gerekli kararları verecek."

"HALİL UMUT MELER BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?"

"Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Hakemlerin hepsi empati yapıyor. Biz de onlara gerekeni anlattık ve onlar da mutabık kaldı. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız."

"ALT LİGLERDE BENZER KONULARDA KÜME DÜŞÜRÜLEN TAKIM OLDU. ANKARAGÜCÜ İÇİN BENZER KARAR ALINACAK MI?"

"Faruk Başkanımız böyle biri değildi. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilemiyoruz. Bizim konumuz bu değil. Konu adalete gitti. Biz gereken sevkleri yaptık. Kararı PFDK verecek, bizim bir yetkimiz yok. Nasıl mahkemelere Cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemiyoruz. Üst kurul Tahkim. Tahkim verilen kararla ilgili düzeltme yaparsa yapar. Benim bir şey söylemem yönlendirme olur. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum."

"ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK"

"Adalet Bakanı ile görüştük ve hemen güvenlik çalışmalarına başladı. Biz de konuya müdahil olacağız. Kulüplerin de görüşlerini alacağız. Özel güvenlik var, maliyeti kulüpler oluyor. Zaman zaman futbolcu ve teknik direktörlere saldırılar oluyor. Hepsinin can güvenliğini sağlayacağız."

"KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILMAYACAĞIZ"

"Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısına katılmayacağız. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncu kuralı ve birçok konu hakkında kulüplerle bir araya geleceğiz."

"BİLEREK YANLIŞ YAPMAYIZ"

"Türkiye'nin 2008'den beri uluslararası alanda başarısı yok. Şu anda Milli Takım olarak başarımız var. Tarihimizde ilk kez bir turnuvaya lider olarak gideceğiz. Almanya'yı 72 yıl sonra sahasında yendik. EURO2032'yi İtalya ile birlikte yapma hakkı kazandık. Hakemler ve diğer konularla ilgili attığımız adımlar var. Hiçbir şey yapmazsanız, size hiçbir eleştiri olmaz. Ama bir şeyler yaparsak... Bir taşı kaldırır, başka yere koyarsak eleştiri hakkı doğuyor. Bilerek yanlış yapmayız. Bilmeden yapmış olabiliriz. 10 işin 8'i doğru, 2's yanlışsa; kamuoyu bunları takdir etmeli. Akademi konusunu yaptık. Türk futbolu meyvesini alacak belki ama biz görmeyeceğiz. Futbolumuzun daha iyi olması için el ele vermeliyiz. Çünkü biz ülke futbolunun zirveye çıkabilmesi için uğraşıyoruz."

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Kendisine yöneltilen "Süper Kupa ya da Süper Lig maçları için yabancı hakem düşündünüz mü?" sorusuna yanıt veren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Yabancı hakem gündemimizde yok" yanıtını verdi.

"FAIR-PLAY ÖDÜLÜ GERİ ALINACAK MI?"

"Faruk Koca'ya Fair-Play ödülü geçen sene verildi. Fair-Play Kurulu bağımsız. 3 tane profesör var içerisinde. Bunu iyi insan diye vermedik. O zamanki bir hareketten verildi. Geçmişte verdiğiniz ödül, sonra farklı bir sonuca gidebiliyor. Bununla alakalı bir şey yapılacaktır."

"KULÜPLER BİRLİĞİ İSTİFANIZI İSTERSE NE YAPACAKSINIZ?"

"Faraziler üzerine iş yapmıyoruz? Şimdi siz dışarı çıktığınızda trafik kazası olacak, öleceksiniz! Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Lütfen sizler de olumlu olun. Böyle olumsuz şeylerle , dedikodularla uğraşmayın. İstifa etmek için bir sebep de yok. ben her şeyi şeffaf olarak paylaşıyorum. Tek amacımız Türk futbolunu iyi yere getirmek. Bunu tek yapamayız, sizler de destek verin. Bu tür haberleri gündeme getirmek bile doğru değil!"





