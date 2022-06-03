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  4. Son dakika: Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı! Hull City stadyumunu resmetti...

Son dakika: Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı! Hull City stadyumunu resmetti...

03.06.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Survivor All Star yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yaptığı sürpriz, ünlü medya patronunu şaşkına çevirdi! TV8 ekranlarının büyük ilgiyle izlenen yarışması Survivor'da heyecan devam ederken, yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şoke eden bir hareket geldi. Başarılı yarışmacı Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'ya verdiği hediyeyle herkesi şaşkına çevirdi.

Son dakika: Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı! Hull City stadyumunu resmetti...

Son dakika haberleri: Survivor'da haziran ayı sonundaki finale yaklaşılırken, yarışmacılar da ön plana çıkmaya devam ediyor. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

TV8 ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'da dün akşam ekranlara gelen bölümde ada konseyini sundu.

BU KEZ YARIŞMACILAR SÜRPRİZ YAPTI

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Daha önce bir oyunun ödülü olarak kazanan yarışmacıları Hull City maçına götüren ve teknik direktör Shota Arveladze ile tanıştıran Ilıcalı'ya bu kez yarışmacılardan bir sürpriz geldi.

ÇOK ŞAŞIRDI

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Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, gerçekleştirilen ada konseyinde Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı.

HULL CITY STADYUMUNU RESMETTİ

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Bölükbaşı, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının stadyumunun resmini çizdi ve ünlü medya patronuna hediye etti.

"VAY VAY VAY!"

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Acun Ilıcalı, bu hediye karşısında şaşkına dönerek, "Vay vay vay! Çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir hediye gerçekten. Hiç unutmayacağım bir hediye." ifadelerini kullandı.


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TV8 survivor Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı son dakika haberi
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