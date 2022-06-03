Son dakika: Survivor'da Nisa Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı! Hull City stadyumunu resmetti...

Son dakika haberleri: Survivor'da haziran ayı sonundaki finale yaklaşılırken, yarışmacılar da ön plana çıkmaya devam ediyor. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan bölümde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

TV8 ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Survivor'da dün akşam ekranlara gelen bölümde ada konseyini sundu.

BU KEZ YARIŞMACILAR SÜRPRİZ YAPTI

Daha önce bir oyunun ödülü olarak kazanan yarışmacıları Hull City maçına götüren ve teknik direktör Shota Arveladze ile tanıştıran Ilıcalı'ya bu kez yarışmacılardan bir sürpriz geldi.

ÇOK ŞAŞIRDI

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesine sahip olan yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı, gerçekleştirilen ada konseyinde Acun Ilıcalı'yı çok şaşırttı.

HULL CITY STADYUMUNU RESMETTİ

Bölükbaşı, Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının stadyumunun resmini çizdi ve ünlü medya patronuna hediye etti.

"VAY VAY VAY!"

Acun Ilıcalı, bu hediye karşısında şaşkına dönerek, "Vay vay vay! Çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir hediye gerçekten. Hiç unutmayacağım bir hediye." ifadelerini kullandı.



