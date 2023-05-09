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Son dakika: Taraftarların sevgilisiydi! Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservisi bedeliyle ayrılan yıldız isim Süper Lig'e geri dönüyor!

09.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve için çekişirken, gelecek sezonun hesaplamalarına da şimdiden başlamış durumda. 68 puanla 3. sırada yer alan siyah - beyazlılar, sezon başında takımdan ayrılan Rıdvan Yılmaz'ı yeni sezonda takıma katmak için harekete geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika: Taraftarların sevgilisiydi! Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservisi bedeliyle ayrılan yıldız isim Süper Lig'e geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

RANGERS'IN YOLUNU TUTMUŞTU

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Siyah - beyazlıların altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, A Takım'da geçirdiği iki sezonun ardından 4 milyon euro + 2,5 milyon euro bonuslar karşılığında Rangers'a transfer olmuştu.

İskoç ekibinde 11 maça çıkabilen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

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Sabah'ın haberine göre Rıdvan Yılmaz, yeni sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmeye hazırlanıyor.

RANGERS SICAK BAKIYOR

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Rangers'ın da Yılmaz'ın formunu yeniden kazanması için Beşikaş'a göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

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