Son dakika: Taraftarların sevgilisiydi! Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservisi bedeliyle ayrılan yıldız isim Süper Lig'e geri dönüyor!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor.

RANGERS'IN YOLUNU TUTMUŞTU

Siyah - beyazlıların altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, A Takım'da geçirdiği iki sezonun ardından 4 milyon euro + 2,5 milyon euro bonuslar karşılığında Rangers'a transfer olmuştu.

İskoç ekibinde 11 maça çıkabilen ve forma şansı bulmakta zorlanan milli futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜYOR

Sabah'ın haberine göre Rıdvan Yılmaz, yeni sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirmeye hazırlanıyor.

RANGERS SICAK BAKIYOR

Rangers'ın da Yılmaz'ın formunu yeniden kazanması için Beşikaş'a göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

